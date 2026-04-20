Irán nunca entregará el control de Ormuz, advierte un destacado político iraní

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Londres, 20 abr (EFE).- Irán nunca entregará el control del estrecho de Ormuz porque es un «derecho inalienable» de Teherán, dijo este lunes Ebrahim Azizi, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC, en inglés) y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento.

«Irán decidirá el derecho de paso, incluyendo los permisos para que los buques transiten por el estrecho», algo que está a punto de quedar establecido por ley, añadió el político en declaraciones a la cadena británica BBC.

Según explicó, Irán presentará en el Parlamento un proyecto de ley, basado en un artículo de la Constitución, que abarca el medio ambiente, la seguridad marítima y la seguridad nacional, y «las fuerzas armadas lo implementarán».

El político se refirió a Ormuz mientras aumenta la preocupación por el cierre de esta vía marítima estratégica, por donde pasa el 20 % del petróleo que se consume a nivel global.

Azizi describió este estrecho de gran importancia estratégica, que Irán ha logrado convertir en arma durante el conflicto, como «uno de nuestros activos para enfrentar al enemigo».

Según la BBC, Azizi es una figura clave en un parlamento dominado por los sectores más intransigentes, y también refleja el pensamiento de algunos de los altos cargos que están emergiendo en el nuevo orden surgido de esta guerra.

A dos días para el final del alto el fuego, y con Irán y Estados Unidos acusándose mutuamente de haber violado esa tregua, las conversaciones de paz en Islamabad previstas para este martes siguen en el aire y sin que los iraníes hayan confirmado su asistencia.

A la espera de estos contactos, se agudiza la crisis debida al bloqueo del estrecho de Ormuz, donde EE.UU. atacó y se apoderó este fin de semana de un buque iraní. EFE

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