Irán responde a Trump que sus misiles son ahora más potentes y puede «expandir» la guerra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción Internacional, 10 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria de Irán respondió este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que sus misiles son «ahora más potentes que al inicio de la guerra» y que tiene la capacidad de «expandir» el conflicto.

«Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra», subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Poco antes, Trump aseguró que la guerra con Irán está «prácticamente terminada» y que Teherán «no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea». EFE

