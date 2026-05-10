Irán respondió a propuesta de EEUU pero Netanyahu afirma que la guerra no ha terminado

afp_tickers

4 minutos

Irán envió su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio pero el primer ministro de Israel declaró que la guerra «no ha terminado» ya que afirmó que el uranio enriquecido de la república islámica debe ser «retirado».

Más de un mes después de la implementación de un cese al fuego el 8 de abril, no hay avances para concretar una solución duradera ni el fin definitivo de la guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque del 28 de febrero de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Irán respondió con represalias en varios países de la región y con el bloqueo del estrecho de Ormuz. El conflicto ha dejado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha desestabilizado la economía mundial debido al alza de los precios de la energía.

«La República Islámica de Irán envió, a través de un mediador pakistaní, su respuesta al último texto propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra», reportó este domingo la agencia oficial de noticias IRNA, sin dar más detalles.

La agencia destacó que la respuesta de Irán se centra en «poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima» en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos todavía no ha reaccionado al anuncio.

En una entrevista grabada durante la semana y difundida este domingo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que solo necesitaría dos semanas para atacar «cada uno de los objetivos» restantes en Irán, y añadió que la república islámica ya está derrotada «militarmente».

«Están militarmente derrotados. En su propia mente, tal vez no lo sepan. Pero creo que sí lo saben», dijo Trump en la entrevista.

En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo en una entrevista divulgada este domingo que la guerra con Irán «no ha terminado».

«Aún queda material nuclear -uranio enriquecido- que tiene que ser retirado de Irán. Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que deben ser desmanteladas», dijo.

– «Nuestra moderación ha terminado» –

En la jornada, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió a Estados Unidos contra cualquier ataque a embarcaciones en las aguas del Golfo y afirmó que la moderación de Irán llegó a su fin.

«Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy. Cualquier ataque contra nuestras embarcaciones desencadenará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los buques y bases estadounidenses», escribió Rezaei en X.

Varios objetivos en el Golfo fueron atacados este domingo, incluido un carguero que navegaba hacia Catar.

El Ministerio de Defensa catarí señaló que un carguero que llegaba a sus aguas procedente de Abu Dabi fue alcanzado por un dron al noreste del puerto de Mesaieed.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO indicó que el granelero había informado que fue alcanzado por un proyectil desconocido, sin que se registraran víctimas.

Aunque no hubo ninguna reivindicación de responsabilidad inmediata, la agencia de noticias iraní Fars informó de que «el granelero que fue alcanzado cerca de la costa de Catar navegaba bajo bandera estadounidense y pertenecía a Estados Unidos».

Por su lado, Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de ser responsable de un ataque que tuvo como objetivo su territorio.

De igual forma, Kuwait reportó un intento de ataque que, afirmó, fue neutralizado.

– Irán lanza advertencia a Francia y Reino Unido –

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que su país nunca «consideró» un despliegue naval de tipo militar en el estrecho de Ormuz y precisó que su plan era una misión de seguridad «concertada con Irán».

El mandatario realizó estas declaraciones después de que Irán advirtiera a Francia y a Reino Unido de «una respuesta decisiva e inmediata» en caso del envío de cualquier buque de guerra al estrecho de Ormuz.

En Irán, el jefe militar Ali Abdollahi se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, y, según la televisión estatal iraní, recibió «nuevas directrices e instrucciones para la continuación de las operaciones».

En este cuadro, los Guardianes de la Revolución de Irán amenazaron con atacar intereses estadounidenses en Oriente Medio si sus petroleros eran atacados, como ocurrió el viernes, cuando un caza estadounidense disparó contra dos buques con bandera iraní y los inutilizó.

En el frente de Líbano, el Ministerio de Salud informó que dos paramédicos del Comité Islámico de Salud, afiliado al movimiento chiita Hezbolá, murieron y otros cinco resultaron heridos este domingo en bombardeos israelíes, pese al alto al fuego vigente.

burs-ahg/an/ahg/an