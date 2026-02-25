Irán ve cerca un acuerdo con EEUU, pero Trump sube el tono

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró el martes que un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear está «al alcance de la mano», si bien luego Donald Trump elevó el tono y acusó a Teherán de desarrollar armas capaces de alcanzar Estados Unidos.

Dos días antes de un nuevo ciclo de conversaciones en Ginebra, el gobierno iraní advirtió también a los estudiantes que volvieron a manifestarse en el país que existen «límites» en las protestas.

En enero, una ola de movilizaciones culminó en una sangrienta represión de las autoridades que provocó un aumento de la presión militar sobre Irán de Estados Unidos, con un masivo despliegue militar en el Golfo.

«Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos», dijo Araqchi en una publicación en la red social X.

El ministro iraní afirmó que llegar a un entendimiento está «al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia».

– Trump acusa a Irán –

Horas más tarde, Trump aprovechó su discurso sobre el estado de la Unión para acusar a Teherán de ampliar su capacidad en materia de misiles, aunque subrayó su preferencia por la diplomacia.

«Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos», aseguró el mandatario estadounidense.

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, rechazó al poco rato estas acusaciones. «Lo que están alegando con respecto al programa nuclear iraní, los misiles balísticos de Irán, y el número de bajas durante los disturbios de enero, es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras'», afirmó.

Irán y Estados Unidos tienen previsto celebrar el jueves en Ginebra un tercer ciclo de conversaciones, que se han reanudado este mes con la mediación de Omán.

El diálogo está marcado por el despliegue de portaviones estadounidenses en Oriente Medio y las amenazas de Trump de lanzar un ataque si no se logra un acuerdo.

«Mi preferencia es resolver este problema a través de la diplomacia, pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, que es, con diferencia, Irán, tenga un arma nuclear», reiteró el martes el presidente en su discurso ante el Congreso.

Irán ha afirmado en repetidas ocasiones que responderá con fuerza ante cualquier hostilidad y su Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el lunes que cualquier ataque, incluso limitado, «se considerará un acto de agresión».

En la publicación, Araqchi afirmó que Irán «bajo ninguna circunstancia desarrollará un arma nuclear», pero insistió en que tienen derecho a beneficiarse de la tecnología nuclear para fines civiles.

Washington y Teherán mantuvieron cinco rondas de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, pero estas se vieron interrumpidas por el ataque de Israel contra la república islámica en junio, que desencadenó una guerra de doce días.

Estados Unidos intervino en esa contienda, bombardeando instalaciones nucleares iraníes.

– «Límites» –

Por otro lado, los estudiantes iraníes comenzaron el sábado un nuevo semestre con manifestaciones a favor y en contra del gobierno, según los medios locales.

El martes, en el cuarto día consecutivo de protestas en el campus, dos grupos se enfrentaron en un gran vestíbulo de una universidad de Teherán, según videos autentificados por la AFP.

La víspera, de acuerdo con grabaciones difundidas en redes sociales y verificadas por la AFP, estudiantes de un centro de educación superior de Teherán quemaron la bandera de la república islámica, adoptada tras la revolución de 1979 que derrocó a la monarquía.

En su primera reacción a esas protestas, la portavoz del gobierno Fatemeh Mohajerani señaló el martes que si bien los alumnos «tienen, naturalmente, derecho a manifestarse», hay «límites» y «cosas sagradas» como «la bandera».

– Protestas masivas –

Las marchas comenzaron a finales de diciembre con manifestaciones por la crisis económica en un país duramente golpeado por las sanciones, pero evolucionaron hacia un movimiento más amplio contra el poder, hasta que fueron violentamente reprimidas.

La organización radicada en Estados Unidos Human Rights Activists News Agency (HRANA) estimó que más de 7.000 personas murieron en la represión de esas protestas. Sin embargo, advirtió que el número real probablemente sea mucho más alto.

Las autoridades iraníes reportaron más de 3.000 muertes, pero afirman que la violencia estuvo causada por «actos terroristas» alentados por Estados Unidos e Israel.

La represión de las protestas de enero llevó a Trump a amenazar con bombardear de nuevo Irán, aunque pronto centró su atención en su programa nuclear. Aunque Teherán asegura que tiene fines pacíficos, Washington y sus aliados temen que busque fabricar una bomba atómica.

