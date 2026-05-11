Irán y Estados Unidos se enrocan en sus posiciones

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Irán anunció este lunes haber exigido el fin de la guerra en Oriente Medio, del bloqueo estadounidense y la liberación de sus activos congelados, en la contraoferta presentada al presidente Donald Trump, quien la rechazó de plano.

El estancamiento hace temer la vuelta de las hostilidades en el Golfo, frustra las esperanzas de un acuerdo negociado rápido para reabrir el estrecho de Ormuz al transporte comercial y ha elevado los precios del petróleo.

Trump reaccionó furioso a la respuesta de Irán al último borrador de paz de Estados Unidos.

En un mensaje en redes sociales calificó la contraoferta de «TOTALMENTE INACEPTABLE».

Los mercados energéticos han reaccionado con una subida de los precios del crudo Brent, referencia internacional, hasta rozar los 100 dólares por barril.

Trump no ha especificado los puntos de desacuerdo.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, su país ha pedido el fin del bloqueo naval estadounidense y de la guerra «en toda la región», lo que implica un cese de los ataques israelíes contra el grupo proiraní Hezbolá en Líbano.

En rueda de prensa, su portavoz Esmail Baqai informó que las exigencias de Irán incluyen asimismo la «liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros».

Esto supone volver a la situación anterior al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su territorio el 28 de febrero y además equivaldría a una victoria de Teherán en su combate contra el aislamiento económico.

«No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán», declaró Baqai.

El fin de las sanciones internacionales reduciría la influencia de Washington sobre Teherán para poner límites a su programa de enriquecimiento nuclear.

Estados Unidos, Israel y sus aliados acusan desde hace tiempo a Irán de querer fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente.

– «No ha terminado» –

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en que la guerra no terminará hasta que se destruyan las instalaciones nucleares de Irán.

«No ha terminado, porque todavía hay material nuclear -uranio enriquecido- que tiene que ser retirado de Irán», dijo a la cadena estadounidense CBS.

«Todavía hay instalaciones de enriquecimiento que tienen que ser desmantelados», añadió.

Según The Wall Street Journal, la contrapropuesta iraní incluye la posibilidad de diluir parte de su uranio altamente enriquecido y trasladar otra parte a un tercer país.

Irán quiere garantías de que el uranio transferido sería devuelto si las negociaciones fracasan o Estados Unidos abandona el acuerdo, afirma The Wall Street Journal.

El tema estará en la agenda del presidente Trump durante su viaje esta semana a Pekín, comprador de petróleo iraní, informó un funcionario estadounidense.

La falta de acuerdo aumenta la preocupación sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán restringe el tráfico marítimo y ha establecido un mecanismo para cobrar peajes a los barcos que lo cruzan.

La Casa Blanca considera inaceptable que Teherán controle esta ruta de exportación de una quinta parte del petróleo mundial.

La Marina estadounidense también bloquea los puertos iraníes en ambas direcciones.

– «Respuesta iraní fuerte» –

A medida que el impulso diplomático pierde fuelle aumentan los ataques con drones en el Golfo, lo que pone en peligro el alto el fuego. El domingo, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Catar denunciaron incidentes de este tipo.

En una publicación en redes sociales, el portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní advirtió a Washington: «A partir de hoy se acaba nuestra moderación».

«Cualquier ataque contra nuestros buques provocará una respuesta iraní fuerte y decisiva contra los barcos y las bases estadounidenses», afirmó Ebrahim Rezai.

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