Irak e Irán firman un acuerdo para reforzar la seguridad en la frontera común

2 minutos

Bagdad, 11 ago (EFE).- El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, patrocinó este lunes la firma de un memorando de entendimiento conjunto para reforzar la coordinación de la seguridad en la frontera con Irán con motivo de la visita del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSNN) iraní, Ali Larijani, a Bagdad.

El acuerdo, rubricado también por el jefe de Seguridad iraquí, Qasem al Araji, representa una muestra de los «incansables esfuerzos» de Irak por desarrollar las relaciones con Irán y «fortalecer las fructíferas alianzas en diversos ámbitos», afirmó Al Sudani, según el comunicado compartido por la oficina de prensa del primer ministro iraquí.

En la reunión abordaron la implementación del acuerdo de seguridad firmado entre ambos países, así como la situación de seguridad en la región y «los crímenes de hambre y asesinato del pueblo palestino en la Franja de Gaza».

Al Araji remarcó que el Gobierno iraquí está «trabajando diligentemente» para prevenir cualquier brecha de seguridad que atente contra cualquier país vecino, mientras que Larijani elogió al Gobierno iraquí y su «política exterior equilibrada, que ha resultado en seguridad y estabilidad en Irak y la región».

Larijani fue nombrado al frente de la Seguridad iraní la semana pasada en el contexto de cambios institucionales en su país tras la guerra de los doce días con Israel y tiene previsto viajar también al Líbano tras su paso por Irak.

El viaje de Larijani se produce en un momento crítico y creciente tensión en Irak y el Líbano por los intentos de esos dos países de controlar la actuación de las formaciones proiraníes en ambos países, como el grupo libanés Hizbulá o las organizaciones chiíes iraquíes que forman parte de la Multitud Popular de Irak. EFE

