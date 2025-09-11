Irlanda advierte que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel

2 minutos

Londres, 11 sep (EFE).- Irlanda no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026 si Israel compite, anunció este jueves la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ.

La emisora indicó que tomará la decisión final sobre su participación una vez que la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) confirme la presencia de ese país en el concurso, pero aseguró que participar en esas condiciones sería «inconcebible dado el continuo y deplorable número de víctimas en Gaza».

En un comunicado, RTÉ explicó que en la Asamblea General de la EBU celebrada en julio «varios miembros plantearon preocupaciones sobre la participación de Israel en Eurovisión» y agradeció «el extenso proceso de consulta iniciado tras esa reunión y la extensión de la opción de retirarse sin penalización hasta diciembre».

La emisora subrayó que también está «profundamente preocupada por el asesinato selectivo de periodistas en Gaza, la denegación de acceso a periodistas internacionales al territorio y la situación de los rehenes que permanecen allí».

Martin Green, director del Festival de Eurovisión, reconoció esta semana las «profundas preocupaciones» sobre el conflicto en Oriente Medio y afirmó que la EBU sigue «consultando con todos los miembros para gestionar la participación y las tensiones geopolíticas».

Recordó que los países participantes tienen hasta mediados de diciembre para confirmar su asistencia y que la decisión final recae en cada emisora.

Irlanda es, junto con Suecia, el país con más victorias en la historia de Eurovisión, con siete triunfos cada uno. En la edición de 2025 celebrada en Suiza, estuvo representada por la cantante Emmy con el tema ‘Laika Party’, que no logró clasificarse para la final.

La 70.ª edición de Eurovisión se celebrará en Viena (Austria), con la gran final el 16 de mayo.

La posible participación de Israel ha generado creciente controversia en los últimos años, con protestas en varias ciudades anfitrionas, y algunos países como Islandia y Eslovenia también han planteado su retirada en caso de que Israel compita. EFE

