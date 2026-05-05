Irlanda investiga a Shein por la transferencia de datos personales a China

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Dublín, 5 may (EFE).- La Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, en inglés), una de las principales reguladoras del sector en el continente europeo, informó este martes de que ha abierto una investigación a la plataforma de comercio en línea china Shein.

La DPC señaló que la pesquisa concierne a la transferencia de datos personales de usuarios de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) a China por parte de la multinacional Infinite Styles Services Co. Ltd. (Shein Ireland).

La comisión precisó en un comunicado que examinará y evaluará en qué medida Shein Irlanda ha cumplido con sus obligaciones respecto a las normativas comunitarias incluidas en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

«Cuando los datos personales de una persona se transfieren a un país fuera de la UE, el RGPD exige que dichos datos gocen de protecciones esencialmente equivalentes a las que tendrían dentro de la UE», expuso en la nota el subcomisionado de la DPC, Graham Doyle.

Recordó que las acciones regulatorias efectuadas recientemente por la comisión irlandesa, así como las reclamaciones presentadas a otras autoridades supervisoras europeas, «han puesto especialmente el foco en las transferencias de datos a China».

«La investigación es una prioridad estratégica importante para la DPC y tenemos la intención de cooperar estrechamente con nuestras autoridades supervisoras europeas homólogas», subrayó Doyle.

Por su parte, Shein Ireland aseguró hoy que es «fundamental» para su negocio garantizar la seguridad de los datos personales de sus clientes y que cumple estrictamente con el RGPD y todas las leyes aplicables en este área.

«En los últimos meses hemos estado colaborando activamente con la DPC en relación con nuestro enfoque de protección de datos, incluyendo una serie de iniciativas importantes en curso que reflejan nuestro compromiso de mantener los más altos estándares en el tratamiento de datos», indicó la compañía en un comunicado.

«Esperamos poder presentar ese trabajo como parte de este proceso», agregó Shein. EFE

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