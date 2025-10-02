The Swiss voice in the world since 1935
Ismael Rivera será homenajeado en Día Nacional de la Salsa en su natalicio en Puerto Rico

San Juan, 2 oct (EFE).- El legendario salsero puertorriqueño Ismael Rivera (1931-1987), conocido como El Sonero Mayor, será el gran homenajeado el próximo domingo en el XLI Día Nacional de la Salsa, pues coincidirá con su natalicio, anunció este jueves la producción del evento.

Incluso, Rivera actuó en la primera edición del Día Nacional de la Salsa en 1981, que se celebró en el estadio Pepito Bonano, en Guaynabo -ciudad aledaña a San Juan-, donde también se presentaron las orquestas de Bobby Valentín y Willie Rosario, quienes también estarán el domingo.

«Nos hemos esmerado para que esta celebración salsera mantenga el mismo sabor y calidad de siempre, con nuestros invitados especiales y otras sorpresas. El Día Nacional de la Salsa une al pueblo puertorriqueño y nos conecta con los amantes del género tropical a nivel mundial», expresó Marcos Rodríguez «El Cacique», director de programación de Zeta 93, emisora radial organizadora del festival.

Además de Valentín y Rosario, otros cantantes y orquestas que se presentarán son Moncho Rivera -sobrino de Ismael Rivera y quien le hará un homenaje a su legendario tío-, Willie González, Luisito Carrión, Rico Walker, Tromboranga, Willy García, Yahaira Plasencia, Isidro Infante, Libre Xpresión, El Propio y su Orquesta e Iván Cacú.

También se reconocerá la trayectoria y aportación cultural de González, Cocote y García.

Por su parte, el reconocido locutor Néstor Galán «El Búho Loco», voz icónica de Zeta 93, explicó que la capacidad del evento será limitada a unas 10.000 personas debido al cambio de recinto, la Plaza de la Independencia, que se ubica entre el estadio Hiram Bithorn y el coliseo Roberto Clemente.

El estadio Bithorn, que en años anteriores albergó hasta 28.000 asistentes, no estará disponible para la edición de este año, por estar en proceso de remodelación para el próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se celebrará en marzo de 2026.

El Día Nacional de la Salsa 2025 será presentado este año por Zeta 93, LA MUSICA APP, y el productor Paco López y su compañía No Limit Entertainment. EFE

