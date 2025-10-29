Israel anuncia que vuelve a aplicar el alto el fuego en Gaza

Jerusalén, 29 oct (EFE).- El Ejército israelí anunció este miércoles que «tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas» vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza.

«De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás», recoge el comunicado. EFE

