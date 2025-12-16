Israel aprueba la detención sin cargos seis meses de un conocido activista palestino

2 minutos

Jerusalén, 16 dic (EFE).- El tribunal militar de la prisión israelí de Ofer aprobó la detención administrativa por seis meses (sin cargos y prorrogable de forma indefinida) del conocido activista palestino Ayman Ghrayeb, confirmó a EFE este martes su hermano Bilal.

«El proceso sumario se llevó a cabo en secreto y a puerta cerrada, negándose al propio abogado de Ghrayeb el acceso a cualquier información sobre las acusaciones que se le imputaban, más allá de una vaga insinuación de incitación, y sin revelar ninguna prueba que demostrara o refutara los presuntos cargos», recoge el comunicado al respecto compartido por el hermano de Ayman Gharyeb.

El tribunal aprobó el periodo de seis meses de detención (del que el activista ya ha cumplido un mes, tiempo que lleva bajo custodia) el lunes, tras celebrar una vista en la cárcel de Ofer el domingo.

«No sabemos nada de Ayman en este momento», explica Bilal en un intercambio de mensajes de texto, al haber impedido las autoridades israelíes que su abogado le visitara en prisión.

Ayman Ghrayeb se encuentra bajo detención administrativa, que Israel aplica a los palestinos detenidos en Cisjordania, en la que pueden permanecer en cautiverio sin juicio, sin que se presenten cargos contra ellos y por tiempo indefinido en periodos prorrogables cada seis meses.

La ONG israelí B’Tselem estima que, a finales de septiembre, Israel mantenía a 3.474 palestinos en la cárcel con este método.

Las fuerzas israelíes le detuvieron el 17 de noviembre en la aldea de Fasayil, en el Valle del Jordán (al este de Cisjordania ocupada). Ghrayeb se encontraba en la aldea documentando la violencia de los colonos israelíes en la zona, labor que ejerce habitualmente en este territorio palestino.

El comunicado publicado por los activistas con los que comparte sus actividades en Cisjordania recoge que los soldados requisaron el teléfono y la cámara con la que Ghrayeb graba a los colonos.

Uno de los testigos el día de su detención, cuyo testimonio aparece en el comunicado, aseguró que Ayman recibió una llamada del Shin Bet antes del arresto intimidándolo por su activismo.

La revista israelí +972 denuncia que, inmediatamente tras su arresto, Ghrayeb estuvo detenido en la base militar israelí de Samra, en el Valle del Jordán. Los soldados le mantuvieron esposado, sin acceso a comida y sometido a palizas durante tres días, según la información obtenida entonces por su abogado.

Inicialmente, tanto el Ejército como la Policía de Israel habían negado que Ayman Ghrayeb estuviera bajo su custodia, según +972. EFE

