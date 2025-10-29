Israel bombardea el norte de Gaza y mata a un palestino a pesar del alto el fuego

Jerusalén, 29 oct (EFE).- Un gazatí murió este miércoles en un bombardeo del Ejército israelí en Beit Lahia, en el norte de Gaza, cuyo cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, informaron fuentes sanitarias.

El fallecido, Hisham Al Attar (31 años), murió por el ataque contra la vivienda contra la que se encontraba y no en un ataque de precisión, aseguraron los paramédicos.

El Ejército israelí confirmó el ataque en un comunicado, aunque aseguró que su objetivo era una «infraestructura terrorista en la que eran almacenados armas y medios aéreos», los cuales presuntamente iban a ser utilizados en un ataque «inminente» a las tropas.

«Hace poco, el Ejército llevó a cabo un ataque de precisión en el área de Beit Lahia, en el norte de Gaza», recoge el comunicado castrense en la tarde de este miércoles.

Las fuerzas armadas acompañaron el comunicado de dos vídeos: uno del ataque y otro del momento en el que el dron capta a un hombre joven recogiendo materiales en un espacio abierto lleno de basura, en el que la calidad de la imagen dificulta apreciar qué está recogiendo.

Beit Lahia se encuentra detrás de la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que las tropas israelíes se retiraron cuando entró en vigor el alto el fuego. El territorio entre esta «frontera» y la divisoria entre Gaza e Israel abarca más del 50 % de la Franja y sigue bajo control militar israelí.

El ataque se ha producido horas después de que Israel anunciara volver a «aplicar el acuerdo de alto el fuego», siguiendo la oleada de bombardeos que desató sobre Gaza desde el martes por la tarde hasta esta mañana.

En los bombardeos, que respondían a un presunto ataque de Hamás en Rafah (sur) en el que murió un soldado, perdieron la vida unos 110 palestinos, entre ellos 46 menores de edad.

También este miércoles, el Ejército israelí difundió una infografía con los nombres y apellidos de 25 hombres a los que dijo haber matado con estos bombardeos y a los que vincula a las milicias de la Franja de Gaza.EFE

