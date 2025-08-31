The Swiss voice in the world since 1935

Israel bombardea infraestructura subterránea de Hizbulá en el sur del Líbano

Jerusalén, 31 ago (EFE).- El Ejército israelí aseguró este domingo haber atacado infraestructura subterránea del grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano, en la zona de la cordillera de Beaufort.

«Hace poco, las FDI (Fuerzas de Defensa israelí) atacaron infraestructura militar, incluida infraestructura subterránea, en un emplazamiento de Hizbulá donde se identificó actividad militar», señaló un comunicado castrense, que consideró que este tipo de instalaciones violan los acuerdos vigentes entre Israel y el Líbano.

El Ejército advirtió que continuará operando para eliminar lo que represente una «amenaza» para el Estado de Israel.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa informó de bombardeos israelíes contra las localidades de Aita al Shaab, Kfar Tibnit y Al Fawqa, en la región sureña de Nabatieh, cercana a la cordillera.

Israel mantiene ataques frecuentes en territorio libanés pese al alto el fuego pactado por ambos países en noviembre de 2024, la mayoría de ellos dirigidos contra posiciones o miembros de Hizbulá.

Sus últimas operaciones coinciden con nuevas iniciativas en el Líbano para limitar la presencia armada del grupo chií. A principios de agosto, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme de Hizbulá antes de final de año, y días después aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense con el mismo fin. EFE

