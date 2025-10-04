Israel continúa su ofensiva en Gaza pese a llamado de Trump y de familiares de rehenes a cesar ataques

Israel anunció este sábado que continúa sus operaciones en Ciudad de Gaza y advirtió a los desplazados que no vuelvan, a pesar del llamado de Donald Trump a detener de «inmediato» los bombardeos después de que Hamás aceptara su plan de paz.

El movimiento islamista palestino declaró el viernes que está dispuesto a liberar a los rehenes de Gaza en el marco de la propuesta de cese el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y este sábado dijo que está listo para iniciar las negociaciones para ultimar los detalles.

Trump afirmó que cree que el movimiento islamista está listo para «una paz duradera» e hizo un llamado a Israel a «detener de inmediato el bombardeo de Gaza» para poder liberar a los rehenes de forma segura y rápida.

Pero las bombas siguieron golpeando Gaza y el portavoz de la Defensa Civil del territorio, Mahmud Basal, reportó que «fue una noche muy violenta, durante la cual el ejército israelí llevó a cabo decenas de ataques aéreos y disparos de artillería contra Ciudad de Gaza y otras zonas de la Franja, a pesar del llamado del presidente» estadounidense.

El ejército israelí afirmó que continúa su ofensiva en Ciudad de Gaza e hizo un llamado a la población desplazada a no regresar.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos pidió este sábado al primer ministro Benjamin Netanyahu que «inicie de inmediato negociaciones» para implementar el plan y declaró que es «esencial» poner fin a la guerra de inmediato.

El plan del presidente estadounidense, que Netanyahu declaró que apoya, contempla un alto el fuego, la liberación de los cautivos en 72 horas, el desarme y la salida del poder de Hamás y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

Hamás declaró el viernes que aprueba la liberación de todos los rehenes, tanto los secuestrados que siguen vivos como los que murieron en cautiverio desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

Pero el movimiento islamista pidió «negociaciones» sobre los detalles y este sábado afirmó que está dispuesto a empezar inmediatamente el diálogo «para finalizar todas las cuestiones».

Un alto mando de Hamás, que habló bajo condición de anonimato, dijo a AFP que Egipto acogerá una conferencia para un diálogo entre las distintas facciones palestinas para decidir el futuro de Gaza cuando termine la guerra.

Entre los temas pendientes que Hamás no mencionó están las exigencias de dejar las armas y su retiro del territorio palestino después de la guerra.

La oficina de Netanyahu afirmó que «a la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes».

– «Los aviones de guerra no pararon» –

Los gritos de alegría en la Franja de Gaza cuando se anunció la respuesta de Hamás duraron poco y durante la noche Israel lanzó decenas de bombardeos, reportó la Defensa Civil.

El Hospital Bautista de Ciudad de Gaza declaró en un comunicado este sábado que recibió a víctimas de un ataque contra una vivienda en el barrio de Tufah, cuatro muertos y varios heridos.

En Jan Yunis, el Hospital Nasser informó que dos niños murieron y ocho personas resultaron heridas en un bombardeo con drones contra una carpa en un campamento para desplazados.

Jamila al Sayid, una residente del barrio de Al Zeitun, en Ciudad de Gaza, aseguró que «los bombardeos fueron intensos durante la noche».

«Me alegré cuando Trump anunció el cese el fuego, pero los aviones de guerra no pararon», contó por teléfono la mujer, de 24 años.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que esta es «una oportunidad crítica» para poner fin «a la matanza y el sufrimiento en Gaza» y que llegue ayuda humanitaria al territorio, se garantice la liberación de los rehenes y de numerosos palestinos detenidos.

Los principales mediadores, Catar y Egipto, y varias potencias occidentales también acogieron con satisfacción las declaraciones de Hamás y esperan que contribuyan a garantizar el fin del conflicto.

En el asalto de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desató la guerra, murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un balance de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

La ofensiva de represalia israelí mató a al menos a 66.288 personas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.

