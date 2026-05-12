Israel crea un tribunal militar especial para acusados de la ofensiva del 7 de octubre

afp_tickers

2 minutos

El Parlamento israelí aprobó la noche del lunes una ley que crea un tribunal militar especial facultado para imponer la pena de muerte a palestinos acusados de haber participado en los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La nueva jurisdicción tendrá su sede en Jerusalén y podrá juzgar los crímenes cometidos por miembros del movimiento islamista u otros grupos palestinos durante la ofensiva, marcada por numerosas masacres, así como durante la detención de rehenes en la Franja de Gaza.

La ley fue aprobada por los 93 diputados presentes en la votación (de los 120 que integran la cámara), sin ninguna abstención, lo que demuestra un apoyo que va mucho más allá de la estrecha mayoría de la que dispone el primer ministro Benjamin Netanyahu, al frente de uno de los gobiernos más derechistas de la historia de Israel.

Los cargos contemplados abarcan un amplio espectro: asesinatos, violaciones, secuestros, saqueos…

Según los medios israelíes, alrededor de 400 detenidos palestinos podrían comparecer ante este tribunal.

En virtud de la ley, la corte podrá condenarlos a muerte, una sentencia que no se aplica en Israel desde la ejecución del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en 1962.

Sari Bashi, directora del Comité Público contra la Tortura en Israel, denunció enérgicamente esta nueva ley como una deriva hacia lo que calificó de «justicia espectáculo».

El derecho a la justicia para los sobrevivientes y las familias de las víctimas no debe convertirse, según ella, en «venganza en forma de ejecuciones masivas basadas en confesiones obtenidas bajo tortura».

Esta nueva legislación se diferencia de la ley sobre «la pena de muerte para los terroristas» aprobada en marzo, que no era retroactiva y corría el riesgo de ser anulada por la Corte Suprema israelí tras los recursos presentados que denunciaban el texto como «inconstitucional y discriminatorio», al haber sido diseñado para aplicarse únicamente a palestinos.

El ataque del 7 de octubre causó 1.221 muertos del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP.

De los 207 rehenes capturados con vida ese día, 41 murieron o fueron abatidos durante su cautiverio en la Franja de Gaza. Los últimos veinte rehenes vivos fueron liberados en octubre de 2025 gracias al frágil alto el fuego que entró en vigor ese mismo mes bajo presión de Estados Unidos.

Más de 72.000 palestinos murieron en la campaña militar de represalia de Israel, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

yif/mj/mdh/mab/meb