Israel deporta a los dos activistas detenidos en la flotilla que iba a Gaza

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Israel deportó el domingo a dos activistas extranjeros, un español y un brasileño, detenidos cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza con una flotilla humanitaria.

Saif Abu Keshek, de origen palestino y nacionalidad española, y el brasileño Thiago Ávila se encontraban entre los decenas de activistas a bordo de una flotilla interceptada por el ejército israelí el 30 de abril en aguas internacionales, frente a las costas de Grecia.

Ambos fueron detenidos por las fuerzas israelíes y trasladados a Israel para ser interrogados, mientras que el resto fueron llevados a la isla griega de Creta y puestos en libertad.

«Una vez concluida la investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abu Keshek y Thiago Ávila, de la flotilla de la provocación, fueron deportados hoy de Israel», indicó el domingo el Ministerio de Exteriores israelí en X.

El ministerio no mencionó las acusaciones de «pertenencia a una organización terrorista», que llevaron a los dos hombres a pasar más de una semana en prisión.

La flotilla, que inicialmente estaba formada por unas cincuenta embarcaciones, había zarpado de Francia, España e Italia con el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza y entregar ayuda humanitaria al territorio palestino devastado por la guerra.

Su detención a cientos de kilómetros de las costas israelíes fue declarada «ilegal» y «fuera de toda jurisdicción» por el gobierno español. La ONU exigió su «liberación inmediata».

– Detención sin pruebas –

Israel no «permitirá ninguna violación» del bloqueo marítimo de Gaza, reiteró el ministerio en su mensaje.

España, Brasil y Naciones Unidas habían solicitado la rápida liberación de los detenidos y el miércoles, un tribunal israelí rechazó un recurso contra su detención.

«Desde su secuestro en aguas internacionales hasta su detención ilegal en completo aislamiento y los malos tratos a los que fueron sometidos, las acciones de las autoridades israelíes fueron un ataque punitivo contra una misión puramente civil», declaró tras su liberación Adalah, la oenegé israelí que les representó legalmente.

«El uso de la detención y el interrogatorio contra activistas y defensores de los derechos humanos es un intento inaceptable de suprimir la solidaridad global con los palestinos en Gaza», añadió.

Durante su encarcelación en la ciudad costera de Ascalón, en el sur de Israel, Adalah denunció «malos tratos» y «abusos psicológicos» así como interrogatorios de ocho horas, una iluminación potente en la celda 24 horas del día, aislamiento total y desplazamientos sistemáticos con los ojos vendados, incluso durante las visitas médicas.

Las autoridades israelíes rechazaron estas acusaciones.

Según la diplomacia española, Israel no les proporcionó «ninguna prueba» del presunto vínculo de Saif Abu Keshek con Hamás, el movimiento islamista palestino que gobierna en Gaza.

El primer viaje de la llamada Flotilla Global Sumud el año pasado también fue interceptado por las fuerzas israelíes frente a las costas de Egipto y Gaza.

Israel controla todos los puntos de entrada a Gaza, que permanece bajo bloqueo israelí desde 2007.

Durante la guerra de Gaza, que comenzó en octubre de 2023, se agravó la escasez de suministros en el territorio, e Israel llegó en algunos momentos a cortar por completo la ayuda humanitaria.

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