Israel dice que 137 personas de la Flotilla de 14 países fueron deportadas a Turquía
Jerusalén, 4 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí informó de que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud que pretendía llegar a Gaza, fueron deportadas este sábado a Turquía.
Se trata de nacionales de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Jordania, Kuwait, Libia, Argelia, Mauritania, Malasia, Baréin, Marruecos, Suiza, Túnez y Turquía, indicó Exteriores en un comunicado. EFE
