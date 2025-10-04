The Swiss voice in the world since 1935
Israel dice que 137 personas de la Flotilla de 14 países fueron deportadas a Turquía

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí informó de que 137 personas de 14 países, detenidas en los barcos de la Flotilla Sumud que pretendía llegar a Gaza, fueron deportadas este sábado a Turquía.

Se trata de nacionales de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Jordania, Kuwait, Libia, Argelia, Mauritania, Malasia, Baréin, Marruecos, Suiza, Túnez y Turquía, indicó Exteriores en un comunicado. EFE

