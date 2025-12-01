Israel dice que mató a 40 combatientes palestinos en túneles en Gaza

El ejército israelí afirmó el domingo que mató a más de 40 combatientes palestinos durante la semana en operativos contra túneles cerca de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza devastada por dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Desde hace 40 días, las tropas concentran sus esfuerzos en la zona este de Rafah, «con el objetivo de desmantelar las redes de túneles subterráneos que subsisten en la región y eliminar los terroristas que se esconden ahí», indicó el ejército israelí en un comunicado.

«En la última semana, más de 40 terroristas fueron eliminados en la zona de la red de túneles» y «decenas de entradas a túneles y sitios de infraestructuras terroristas, tanto en superficie como subterráneos, fueron desmantelados en la región», añadió.

Más temprano, el ejército israelí dijo que mató cuatro combatientes palestinos que salían de túneles en Rafah.

Varias fuentes enteradas indicaron el jueves a la AFP que había negociaciones sobre la suerte de decenas de combatientes del movimiento islamista palestino Hamás, atrapados desde hace varias semanas en túneles en el sector de la Franja de Gaza controlada por el ejército israelí.

Según un responsable de Hamás en Gaza, «entre 60 y 80 combatientes» estarían bloqueados bajo tierra en Rafah.

La Franja de Gaza, devastada por la campaña militar israelí, sigue sumida en una muy grave crisis humanitaria.

