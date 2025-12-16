Israel impide la entrada en Cisjordania a una delegación con seis diputados canadienses

Toronto (Canadá), 16 dic (EFE).- Israel negó este martes la entrada a Cisjordania a seis diputados canadienses, parte de una delegación de 30 personas que intentaban entrar desde Jordania en los territorios ocupados, según informó el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses (NCCM, en inglés), que organizó la visita.

Según señaló NCCM en un comunicado, las autoridades israelíes solicitaron a los diputados canadienses (cinco del gobernante Partido Liberal y uno del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático) firmar un documento en el que se señalaba que eran una «amenaza para la seguridad pública».

Cuando la delegación canadiense se negó a firmar el documento, las autoridades israelíes les impidieron la entrada en Cisjordania, añadió la organización.

Stephen Brown, consejero delegado de NCCM, dijo que el rechazo de las autoridades israelíes es «muy preocupante».

«Las autoridades israelíes habían emitido autorizaciones electrónicas de viaje a todos los integrantes de la delegación y, a pesar de ello, a los observadores, incluidos los diputados canadienses, finalmente se les impidió la entrada como ‘amenazas a la seguridad pública'», añadió Brown.

La delegación canadiense tenía planeado reunirse en Cisjordania e Israel con activistas judíos, musulmanes y cristianos en localidades como Jerusalén, Hebrón y Jenin, así como en campos de refugiados. EFE

