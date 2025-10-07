Israel intercepta 4 drones lanzados desde Yemen en una hora

(Actualiza con un cuarto lanzamiento)

Jerusalén, 7 oct (EFE).- El Ejército israelí aseguró este martes haber interceptado cuatro drones disparados desde Yemen hacia el sur de Israel.

«Un dron lanzado desde Yemen fue interceptado por la Fuerza Aérea Israelí», detalló un tercer comunicado castrense, poco después de anunciar un segundo lanzamiento de dos drones y un primero que tampoco causaron heridos, pero que activaron las sirenas antiaéreas en Eilat.

Los rebeldes hutíes de Yemen lanzan con frecuencia, en solidaridad con los palestinos -según dicen- y desde el inicio de la ofensiva que ha causado más de 67.000 muertos en Gaza, misiles y drones contra territorio israelí. La inmensa mayoría son interceptados.

Los hutíes aseguraron que siguen «de cerca los acontecimientos» en el enclave palestino y que «actuarán» según los resultados de las negociaciones que prosiguen hoy en Egipto entre delegaciones de Hamás e Israel, con mediadores, a fin de alcanzar una tregua.

Durante el último alto el fuego, entre enero y marzo, los hutíes detuvieron el lanzamiento de misiles contra el Estado hebreo.

Israel bombardeó en varias ocasiones la capital yemení, Saná, y otras áreas bajo control de los insurgentes. En uno de esos ataques murió el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, junto a once miembros de su Gobierno. EFE

