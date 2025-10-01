The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Israel intercepta 4 proyectiles disparados desde norte Gaza contra la ciudad de Ashdod

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 1 oct (EFE).- El Ejército israelí interceptó este miércoles cuatro proyectiles y un quinto cayó en una zona abierta disparados desde el norte de Gaza que hicieron sonar la alarmas en el centro del país, incluso en la ciudad de Ashdod, a unos 40 kilómetros del enclave palestino.

«Tras el sonido de las sirenas en la zona de Lakhish, se identificaron cinco proyectiles que cruzaron desde el norte de la Franja de Gaza hacia territorio israelí. Cuatro proyectiles fueron interceptados y otro cayó en una zona abierta. No se reportaron heridos», informó el Ejército en un comunicado.

El puerto de Ashdod es donde posiblemente serán enviados los activistas que van a bordo de las cerca de 50 embarcaciones del Global Sum Flotilla si finalmente Israel los aborda, según informó en las últimas horas el canal 12 israelí.

El grupo islamista palestino Hamás, por su parte, de momento no ha reivindicado estos ataques en sus canales oficiales.

El lanzamiento de proyectiles por parte del grupo palestino desde Gaza contra territorio israelí era más habitual durante los primeros meses de la ofensiva israelí. Desde hace más de un año, estos ataques son poco frecuentes y la mayoría de los cohetes son interceptados por el sistema de defensa israelí.

Sin embargo, en los últimos días se han detectado algunos lanzamientos desde el norte de Gaza, donde las tropas israelíes se encuentran desde hace unas semanas inmersas en su invasión contra la ciudad de Gaza. EFE

ngg/fpa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR