Israel libera a tres argentinos que iban a bordo de la Flotilla Global Sumud

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- Tres argentinos que viajaban en la Flotilla Global Sumud y permanecían detenidos en Israel fueron liberados y expulsados este martes por ese país hacia Jordania, desde donde regresarán a la Argentina en dos vuelos que llegarán entre el miércoles por la noche y la madrugada del jueves, explicó a EFE el hijo de uno de ellos.

La legisladora de izquierda Celeste Fierro, el exdiputado provincial cordobés Ezequiel Peressini y el activista político Carlos Bertola fueron recibidos en Jordania por diplomáticos uruguayos, ya que Argentina no tiene sede diplomática en ese país.

«Está en Jordania. Nos lo comunicó una diplomática uruguaya. Está sin teléfono. Ahora están en un hospital donde los están revisando y ya tienen el pasaje emitido los tres para volver al país», aseguró a EFE Felipe Bertola, hijo de Carlos.

Un portavoz del Frente de Izquierda y Trabajadores – Unidad, formación a la que pertenecen Peressini y Fierro, confirmó también a EFE que los tres argentinos se encuentran a salvo en Jordania e informó que el vuelo que traerá a los dos dirigentes llegará este miércoles a las 20:30 hora local (23:30 GMT) al aeropuerto internacional de Ezeiza, Buenos Aires.

Bertola, según manifestó su hijo, llegaría en un vuelo posterior en la madrugada del jueves, del que aún no hay mayores precisiones.

Un cuarto argentino, Nicolás Calabrese, residente desde hace una década en Brasil, fue liberado por las autoridades israelíes durante el fin de semana y ya se encuentra de vuelta en Sao Paulo.

Consultado por medios brasileños en el aeropuerto, Calabrese denunció haber sido sometido a humillaciones y malos tratos por parte del Gobierno de Israel, así como a condiciones precarias de detención.

Familiares de los argentinos detenidos por Israel realizaron este lunes un acto en Buenos Aires, en el que pidieron su inmediata liberación y deportación.

En la Flotilla Global Sumud, encabezada por la ambientalista sueca Greta Thunberg, participaban más de 400 personas de más de 50 países, a bordo de 42 embarcaciones. Su objetivo era romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, en una misión de carácter humanitario que transportaba alimentos y medicamentos para la población civil.

Israel interceptó entre el jueves y el viernes de la semana pasada uno a uno a 42 barcos y los activistas fueron encerrados en una prisión.

Más de 300 fueron liberados y devueltos a sus países entre el sábado y el lunes.

El equipo jurídico de la flotilla denunció «graves abusos» contra los participantes de la misión retenidos en Israel, después de que el Ministerio de Exteriores israelí asegurara que «se respetaban plenamente» los derechos legales de los activistas. EFE

