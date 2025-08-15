Israel mató a 49 gazatíes el jueves, incluidos 17 que buscaban ayuda humanitaria

Jerusalén, 15 ago (EFE).- Al menos 49 gazatíes murieron el jueves por ataques israelíes en la Franja de Gaza, entre ellos 17 que fallecieron mientras buscaban ayuda humanitaria, informó este viernes el Ministerio de Sanidad del enclave en su balance diario correspondiente al día anterior.

Ese día, 369 heridos ingresaron en los hospitales de Gaza, según las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista Hamás.

Con ellos, el balance desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, asciende a 61.827 muertos en la Franja.

Los ataques en la Franja se han intensificado desde que el pasado viernes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó su plan para ocupar el enclave palestino.

Su objetivo es ampliar la ofensiva hacia lo que considera «los dos últimos bastiones de Hamás»: la ciudad de Gaza y los campamentos de refugiados en las costas del centro y sur, zonas a las que Israel ha ordenado en repetidas ocasiones desplazarse a la población.

La escalada se produce en un contexto de acceso muy limitado a la ayuda humanitaria, por el que al menos 1.898 gazatíes han muerto mientras intentaban conseguirla, según las autoridades sanitarias del enclave.

La escasez en la Franja, agravada por las restricciones israelíes a la entrada de suministros y los continuos combates que dificultan la distribución, empuja a la población al borde de la hambruna, según denuncian las organizaciones internacionales.

Las autoridades gazatíes afirman que al menos 240 personas, entre ellas 107 niños, han fallecido por malnutrición. EFE

