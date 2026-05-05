Israel mata a un adolescente gazatí tras bombardear una comisaría en la ciudad de Gaza

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Gaza, 5 may (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a un adolescente gazatí de 15 años en el bombardeo de una comisaría de Policía en el barrio de Sheij Radwan, en el noroeste de la ciudad de Gaza, confirmó a EFE una fuente médica.

Según información del Hospital Shifa, el ataque causó la muerte del menor e hirió a otras cinco personas, entre ellas alguna de gravedad.

De acuerdo con el relato de otras fuentes locales, poco antes de este ataque aéreo israelí, un civil palestino había abierto fuego a modo de celebración cerca de una escuela también en la ciudad de Gaza.

Sin embargo, sus disparos hirieron a tres niños, entre ellos una niña de 11 años que se encuentra en estado crítico, y quienes también fueron llevados al Hospital Al Shifa.

A las inmediaciones de este centro acudieron miembros de ambas familias armados, que se enfrentaron e incendiaron un coche antes de que agentes de la Policía restablecieran el orden. Fue poco después cuando Israel bombardeó la comisaría próxima.

Pese a la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre, Israel continúa atacando la Franja casi a diario; y el número de víctimas en esos ocho meses supera los 834 muertos y 2.365 heridos, según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí.

Considerando la cifra total desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, 72.615 personas han muerto y cerca de 172.500 han resultado heridas por ataques israelíes contra una devastada Franja de Gaza, en una ofensiva que una comisión independiente nombrada por la ONU ya calificó el pasado septiembre de genocidio. EFE

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