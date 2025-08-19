The Swiss voice in the world since 1935

Israel mata al menos a 25 gazatíes en ataques durante la madrugada del martes

Gaza, 19 ago (EFE).- El Ejército israelí mató al menos a 25 gazatíes durante la madrugada del martes, según fuentes médicas, en el bombardeo contra tiendas de campaña en la sureña Jan Yunis y a al menos ocho personas que aguardaban el reparto de ayuda, entre otros ataques.

Según fuentes del Hospital Naser, ocho personas murieron en el bombardeo contra tiendas de campaña en la zona de Al Mawasi, en Jan Yunis, donde se refugiaban personas desplazadas; mientras que el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, informó de la llegada de cinco cadáveres, entre ellos tres niños, tras el bombardeo contra otra tienda en la zona de Al Bassa.

Entre los muertos que aguardaban el reparto de ayuda, al menos dos de ellos murieron en el ataque israelí contra un grupo de ciudadanos cerca del puesto de control de Zikim, en el norte de Gaza, donde al menos otro medio centenar de personas resultó herido, según Wafa.

El número total de palestinos asesinados ya supera los 62.000, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora y no incluye 263 fallecidos por desnutrición, además de quienes perecen por enfermedades.

Anoche, una coalición humanitaria compuesta por la ONU y unas 200 ONG denunciaron en un comunicado que no entran en Gaza tiendas de campaña u otros materiales para refugio desde principios de marzo -pese a que más de 780.000 personas han sido desplazadas desde entonces.

Además, el 86 % de la extensión de Gaza ya se encuentra o bajo órdenes de desplazamiento forzoso o en áreas consideradas zonas militares, según la ONU, hacinando a una población de 2,1 millones de personas en ciudad de Gaza y partes del sur. EFE

