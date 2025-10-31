Israel mata al menos a un palestino en Gaza pese al alto el fuego

2 minutos

Jerusalén, 31 oct (EFE).- El Ejército israelí confirmó este viernes haber matado a un palestino en la norteña ciudad de Yabalia, en un incidente letal que se repite casi a diario en la Franja de Gaza pese al alto el fuego, mientras que fuentes locales elevan a tres los fallecidos en varios ataques en el último día.

En un comunicado castrense, el Ejército dijo que un «sospechoso» se aproximó a las tropas desplegadas en la zona y que, a pesar de las advertencias, no detuvo su paso, por lo que las «tropas abrieron fuego para neutralizar la amenaza».

Sin embargo, en muchos de estos casos, el Ejército podría optar por medios no letales.

La denominada Línea Amarilla, donde las tropas israelíes se han retirado de forma parcial en el marco del acuerdo de alto el fuego, aísla ciudades palestinas enteras en el norte de la Franja de Gaza, como Beit Hanoun, Beit Lahia y Yabalia, así como Rafah y Abasan al Kabira en el sur, entre otras.

Otro gazatí fue asesinado en el bombardeo de su casa en la ciudad de Abasan al Kabira, al este de Jan Yunis, y un tercero por disparos en la calle Al Jalaa en la ciudad de Gaza, según fuentes médicas citadas por la agencia oficial palestina Wafa.

Esta misma fuente aseguró que, durante la noche, el Ejército ha continuado operaciones de demolición de viviendas de civiles al este de la ciudad de Gaza y de Jan Yunis, donde hubo fuertes explosiones.

Pese al alto el fuego, Israel ha matado a más de 200 palestinos en la Franja desde su entrada en vigor el 10 de octubre, la mayoría el pasado martes y miércoles cuando bombardeó el enclave durante más de 16 horas, causando 104 fallecidos, entre ellos más de 40 niños. EFE

pms