Israel Vallarta: A quienes dicen que mi libertad en México es fraude «tráguense su veneno»

Ana Báez

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- Tras casi 20 años de su detención junto a la francesa Florence Cassez, Israel Vallarta vuelve a ser visible en la escena mediática de México, pero la diferencia es que ahora goza de su libertad, una “lucha propia y de su familia”, y quienes digan que es fraude: “tráguense su veneno, pónganse a leer la sentencia, aprendan y comprendan”, afirma el mexicano a EFE.

“A esa gente que de mala onda está diciendo que yo tengo contacto con la presidenta (de México, Claudia Sheinbaum) y favoritismos, pues yo jamás, insisto, me he vendido con nadie”, defiende Vallarta, quien el 8 de diciembre de 2005 fue detenido y torturado por el Estado mexicano para después ser acusado de secuestro en un montaje policial del que México fue testigo, pues fue transmitido por Televisa y Televisión Azteca, las cadenas de mayor audiencia del país.

Vallarta estuvo en prisión 19 años y siete meses sin sentencia, siendo acusado del secuestro de seis personas, delincuencia organizada y portación de cartuchos con la llamada banda del Zodiaco, un nombre dado a conocer por Genaro García Luna, entonces director de la ahora disuelta Agencia Federal de Investigación (AFI), y su encargado de investigación policial, Luis Cárdenas Palomino, ambos actualmente en prisión.

Fue la jueza de distrito Mariana Vieyra -elegida en los pasados comicios del Poder Judicial- quien dictó sentencia absolutoria al acusado, destacando “el efecto corruptor” derivado del montaje, que también fue utilizado en 2013 para la liberación de Cassez, expareja de Vallarta y de quien, asegura, no sabe nada desde 2006.

“Mientras estaba en prisión, estaba afuera con hambre de justicia plena(…) Con esa esperanza de no pudrirme en la cárcel”, confiesa en el departamento que comparte con su esposa, Mary Sainz, sobre esos años de encierro en el Altiplano (Estado de México), una cárcel de alta seguridad donde estuvo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Vallarta, una nueva vida

Aquel hombre de 35 años que México vio por televisión con la mirada desviada y el rostro golpeado respondiendo preguntas a las cadenas mientras era sostenido del cuello por Cárdenas Palomino, ahora tiene 55 años y su historia de liberación -con fecha del 1 de agosto- ya está en la letra de cuatro canciones.

El cuarto tema llega en un mensaje al teléfono de Mary en plena entrevista. A Vallarta le gana la emoción y lo reproduce.

“La vieja justicia se cayó, con Israel nace la llama que ilumina la prisión” es el verso con el que Vallarta mira a la cámara con ojos llorosos para decir: “Voy a ser la voz de los ‘Vallartas’ que no los escuchan, para que todas esas familias, las que han relegado y discriminado, les voy a prestar mi voz”.

Además, subrayó que su libertad no está completa, pues “quiero también la libertad de mi familia, está mi hermano Mario (Vallarta) y mi sobrino (Sergio Cortéz), entonces voy a continuar la lucha”.

Enfatizó que el viernes en el Zócalo de la Ciudad de México planea organizar una convocatoria abierta para exponer “algunas circunstancias” al gobierno de México, como la disculpa pública a su familia.

“Me asusta esta responsabilidad que voy a tomar(…) Nadie me está obligando, nadie me está contratando, nadie me está apadrinando, ningún grupo ni partidos (políticos) (…) Esta decisión la estoy tomando desde el corazón de mi esposa, el mío y de mi familia”, resaltó.

Incluso mencionó que gracias a una institución podrá estudiar la licenciatura en derecho penal junto con su esposa, quien lleva 20 años siendo activista y defendiendo el caso de Vallarta, situación por la que, denuncia Sainz, ha sido atacada física y psicológicamente por autoridades mexicanas.

Durante la entrevista, Vallarta sostiene un cuaderno y cuenta que en prisión rellenó cinco cuadernos con “mucha información”, y revela que entonces -cuando empezó a escribir en el Altiplano- tenía la idea de “hacer un libro o algo”.

Vallarta tiene un sinfín de historias dentro de la cárceles mexicanas, donde afirma que sufrió “abusos y torturas”, como cuando una autoridad lo sacó del penal y lo mantuvo atado de manos y pies durante siete horas sin comida ni agua.

También recuerda cuando miraba en el Altiplano los “ojos asustados” de Cárdenas Palomino, a quien nunca le dirigió la palabra, solo a través de terceros, que le ofrecían dinero para que “retirara las denuncias” en contra de su torturador, ofertas que nunca aceptó. EFE

