Israel y el Líbano acuerdan volver a reunirse tras sus contactos en Washington

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Washington, 14 abr (EFE).- Los Gobiernos de Israel y del Líbano acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar, tras las conversaciones de paz mantenidas este martes en Washington, anunció Estados Unidos, que actúa como mediador.

«Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos», señaló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado. EFE

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