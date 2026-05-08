Italia a Rubio tras desavenencias con Trump: «También Estados Unidos necesita a Europa»

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Roma, 8 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha recibido en Roma a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y ha defendido que «también Estados Unidos necesita a Europa», tras las críticas del presidente Donald Trump a sus socios europeos.

«Estoy convencido que Europa necesita a Estados Unidos, al igual que Italia, pero también Estados Unidos necesita a Europa e Italia. Esas son las relaciones transatlánticas y la unidad de Occidente es fundamental», ha declarado Tajani ante los medios.

Un día después de verse con León XIV, primer papa estadounidense de la historia y también atacado verbalmente por Trump, Rubio ha llevado a cabo una misión diplomática en Roma para aliviar también las tensiones entre Washington y el Gobierno de Giorgia Meloni.

Esta cita se produce después de que Trump haya criticado a Meloni, su antigua aliada privilegiada en la Unión Europea, por la defensa de esta al pontífice.

De hecho, el mandatario ha amenazado con retirar sus tropas desplegadas en algunos países europeos como España, Alemania y la propia Italia por su postura contraria a la guerra en Irán.

Tajani, que calificó de «positivo el encuentro con Rubio, ha declarado que para Roma «es importante una presencia estadounidense en Europa para reforzar la OTAN», aunque afirmando que es igualmente clave «un compromiso fuerte de los europeos» a la Alianza Atlántica.

«Y eso es lo que los europeos estamos llevando a cabo», sostuvo.

En su encuentro también hablaron sobre Venezuela y Cuba, aunque el ministro italiano no especificó el contenido de esta conversación.

En un intento de rebajar la desconfianza de los últimos tiempos, durante su visita al Ministerio de Exteriores, Tajani ha entregado a Rubio un árbol genealógico que reconstruye los orígenes de una parte de su familia en la región de Piamonte.

«Ha sido un momento especial recibir toda esta información, una experiencia increíble y un motivo más para volver pronto a conocer esa región para conectarme con el pasado», declaró Rubio hablando en inglés y español pero asegurando comprender bien el italiano.

Tras reunirse con Tajani, Rubio se dirigió al romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo italiano, para reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni. EFE

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