Italia invierte 7.500 millones de dólares en la economía de Kazajistán en últimos 20 años

2 minutos

Astaná, 29 sep (EFE).- Italia es uno de los tres mayores socios comerciales de Kazajistán tras invertir en las últimas dos décadas 7.500 millones de dólares en la nación centroasiática, afirmó hoy el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, al recibir en Astaná a su homólogo italiano, Sergio Mattarella.

«Saludamos los planes de Italia de continuar incrementando las exportaciones a Kazajistán. En los últimos 20 de años Italia invirtió 7.500 millones de dólares en nuestra economía. En el mercado kazajo trabajan 250 compañías italianas», dijo el mandatario kazajo durante la reunión.

De cara a la visita de Mattarella, el Ministerio de Exteriores de Kazajistán informó de que solo el año pasado el intercambio comercial entre ambas naciones ascendió a los 20.000 millones de dólares.

Según Tokáyev, las principales direcciones de la futura cooperación entre ambos países son la extracción de minerales, la industria petroquímica, automotriz, el transporte, la logística, la industria ligera, la alimentaria, la inteligencia artificial, el turismo y la educación.

Destacó el formato de cooperación «Asia Central-Italia» puesto en marcha en mayo pasado, como vía para llevar a cabo los objetivos planteados.

Tokáyev aprovechó la ocasión para informar a Mattarella de que una de las calles de la capital kazaja será renombrada en honor al mercader y viajero italiano Marco Polo.

A su vez, el presidente italiano agradeció a Tokáyev esta iniciativa e informó de que su país inaugurará un centro cultural en Astaná, el primero en Asia Central.

Durante la visita, ambos mandatarios se condecoraron mutuamente: Mattarella entregó a Tokáyev la Orden al Mérito de la República Italiana, mientras que el líder kazajo honró a su homólogo con la Orden de la Amistad de Primer grado.EFE

kk-mos/rf

(foto)(vídeo)