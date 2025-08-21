The Swiss voice in the world since 1935

Italia no ve «ideal» el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU. pero aprecia su «claridad»

Roma, 21 ago (EFE).- El Gobierno de Italia celebró este jueves la declaración conjunta entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU.) sobre su acuerdo arancelario porque, aunque no es una «meta ideal», ofrece «claridad» a las empresas y a las relaciones comerciales transatlánticas.

«La declaración conjunta UE-EE.UU. que formaliza el acuerdo logrado el pasado 27 de julio en Escocia entre la presidente Ursula von der Leyen y el presidente Donald Trump brinda finalmente al mundo empresarial un cuadro claro del nuevo contexto de las relaciones comerciales transatlánticas», afirma el Ejecutivo en un comunicado.

Y agrega: «Todavía no se trata de una meta ideal o final pero algunos puntos importantes ya han sido conseguidos, empezando por haber evitado una guerra comercial y haber puesto las bases para unas relaciones comerciales mutuamente ventajosas».

Bruselas y Washington han emitido una declaración conjunta para precisar por escrito el acuerdo político logrado para evitar una guerra comercial y que, entre otras cosas, confirma un arancel tope del 15 % a los bienes europeos, también los automóviles.

Roma ha apreciado particularmente la exención en sectores como el aeronáutico, farmacéutico o precursores químicos.

El Gobierno de Giorgia Meloni expresó su voluntad de colaborar con la Comisión Europea y otros países de la UE para incrementar «en los próximos meses» la exención a otros sectores de mercancías como el agroalimentario.

Asimismo, Roma promete «un compromiso particular» a lograr un acuerdo sobre el comercio de acero y aluminio, según lo previsto en dicha declaración conjunta. EFE

