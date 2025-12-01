Italia ofrece colaboración a España ante la peste porcina y pide una estrategia europea

Roma, 1 dic (EFE).- El Gobierno de Italia ofreció este lunes su colaboración y experiencia a España para la erradicación de la peste porcina tras el brote detectado en jabalíes en una comarca de Barcelona y abogó por una «estrategia europea» sobre éste y otros temas similares relacionados con la seguridad alimentaria.

En declaraciones a EFE, el ministro italiano de Agricultura, Francesco Lollobrigida, expresó su «total solidaridad» con su homólogo español al que brindó la experiencia acumulada por Italia a lo largo de los años, «durante los cuales hemos erradicado la peste porcina africana en algunas regiones y llevamos varios años luchando contra esta epidemia».

«Estamos dispuestos a colaborar en este asunto y creemos, como siempre lo hemos hecho, que se necesita una estrategia europea sobre este y otros temas similares», defendió el ministro italiano.

Varias zonas de Italia están bajo medidas especiales de la Comisión Europea (CE) para controlar y evitar la expansión de los casos de peste porcina africana dentro de la Unión Europea (UE), ya que periódicamente se detectan nuevos brotes en zonas limítrofes con Alemania.

El ministro italiano participó este lunes en Roma en la XXI Edición del Foro de Diálogo Italia–España, organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y otros organismos, al que acudieron también su homólogo español, Luis Planas, y la vicepresidenta tercera del Gobierno español, Sara Aagesen.

El italiano señaló que la relación entre ciertas naciones en el contexto europeo es fundamental, ya que comparten «vocaciones similares, especialmente en el ámbito de la seguridad alimentaria».

«Italia y España son muy parecidas en cuanto a alimentación, cultura de calidad y gastronomía, y, por supuesto, en sectores clave como el vino, el aceite, los productos porcinos y el queso. Ambas naciones representan una auténtica excelencia», subrayó.

Para Lollobrigida, la colaboración entre Italia y España tiene como objetivo «construir una Europa de la calidad y proteger nuestros sistemas de producción».

En cuanto a estos sistemas, el ministro italiano advirtió que «a menudo se enfrentan a la competencia desleal de países que no aplican políticas de eficiencia», lo que les permite ofrecer precios más bajos porque son modelos que «no respetan los derechos de los trabajadores ni los del medio ambiente».EFE

