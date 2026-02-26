Izquierdista Cepeda duplica ventaja sobre rivales a 3 meses de presidenciales en Colombia

Bogotá, 25 feb (EFE).- El senador colombiano de izquierdas Iván Cepeda amplió su ventaja en las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y prácticamente duplica a su rival más inmediato, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, según una encuesta divulgada este miércoles.

La intención de voto por Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, aumenta del 31,9 % que tenía en noviembre pasado al 37,1 %, indica la encuesta de la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio.

En el sondeo, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, aparece prácticamente estancado al pasar en el mismo periodo del 18,2 al 18,9 %.

Eso significa que Cepeda casi duplica a De la Espriella con una ventaja de 18,2 puntos porcentuales en el favoritismo del electorado.

En tercer lugar, como gran sorpresa, aparece Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata del movimiento de centro-izquierda Imparables, que sube del 4,1 % en noviembre al 11,7 % este mes en la intención de voto.

Un salto similar es el de la senadora Paloma Valencia, del partido de derechas Centro Democrático, que sube del 1,1 % de hace tres meses al 10 % de hoy.

El gran damnificado en la encuesta de Invamer es Sergio Fajardo, referente del centro político colombiano, cuyo intención de voto baja del 8,5 al 6,6 %, con lo cual cae del tercer al quinto lugar en las preferencias.

El resultado del sondeo, que se hizo con 3.800 personas entre el 11 y el 22 de febrero y tiene un margen de error del 1,93 %, indica que si las elecciones fueran hoy ningún candidato obtendría la mitad más uno de los votos, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 21 de junio.

En ese escenario, Cepeda obtendría en el balotaje el 59,4 % frente al 37,4 % de De La Espriella, prácticamente la misma ventaja de 22 puntos porcentuales que mostraba el sondeo de noviembre pasado.

Vaticinios de consultas interpartidistas

El próximo 8 de marzo, junto con las elecciones para Senado y Cámara de Representantes, se celebrarán tres consultas para definir otras candidaturas presidenciales de la derecha, el centro y la izquierda.

Según la encuesta de Invamer, en la consulta de la derecha, que agrupa a nueve aspirantes, la favorita es la uribista Paloma Valencia, con el 41,6 % de la intención de voto, seguida por Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo (12,2 %) y por el independiente Juan Daniel Oviedo (10,4 %).

En la consulta del centro, con solo dos inscritos, Claudia López prácticamente no tiene rival pues recibe el 92,9 % de la intención de voto contra el 7,1 % de Leonardo Huerta.

En la de la izquierda, que tiene cinco inscritos y de la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó a Cepeda invocando un tecnicismo jurídico, el sondeo de Invamer apunta en primer lugar al Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, con el 68,1 % de la intención de voto.

Ese vaticinio supone una sorpresa porque en esa consulta está el exsenador Roy Barreras, que en las últimas semanas ha recibido importantes apoyos de políticos y sindicatos, pero solo marca el 23 % del apoyo de los electores de izquierda. EFE

