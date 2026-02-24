Jalisco intenta volver a la normalidad tras muerte de poderoso capo

Los habitantes del estado mexicano de Jalisco intentaban el lunes retomar su cotidianidad: con cautela, salieron a comprar comida, llenar tanques de gasolina y abastecerse de lo indispensable, todavía asustados por la cruenta jornada en la que murió el narco Nemesio Oseguera, líder del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Oseguera, alias «El Mencho», de 59 años, resultó herido el domingo en un operativo militar que pretendía detenerlo. Murió durante su traslado por vía aérea a un hospital.

Su muerte desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados del país.

En Guadalajara, la capital de Jalisco y una de las tres mayores ciudades mexicanas, las escuelas permanecieron cerradas el lunes, al igual que en una en decena de estados. El transporte público se reactivó parcialmente con autobuses que llevaban pocos pasajeros.

En los escasos establecimientos abiertos se formaron largas filas, mientras la gente realizaba compras de pánico, cargando más productos que lo habitual.

«Hay una sola tienda abierta», cerraron las farmacias y «hay unas colonas (largas filas) para comprar (…) Y en la carnicería tengo un colón (fila) bárbaro, todo está cerrado. La gente tiene miedo», dijo a AFP, Juan Soler, un jubilado de Guadalajara.

– «Nos hizo falta comida» –

María de Jesús González, una empleada sexagenaria de una empresa, narró la angustia que vivió el domingo.

«Estuvimos encerrados, con mucho pánico, no queríamos salir, veíamos el celular y pura cosa que pasó, no pude dormir (…) Ahorita estoy un poco más tranquila, pero con un poco de miedo», dice mientras avanza lentamente en la larga fila de un supermercado.

En este comercio, los carritos eran insuficientes. Muchos llevaban sus compras en cajas de cartón e incluso adquirían cestos de ropa para cargar las cosas.

Durante la convulsa jornada del domingo, células de CJNG reaccionaron de manera coordinada con acciones violentas para vengar la muerte de su jefe.

Las autoridades desplegaron a cerca de 10.000 militares para proteger a la ciudadanía.

La prioridad del gobierno es «proteger a toda la población». El país ya «está en paz, está en calma», afirmó el lunes por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

En las calles de Guadalajara, las autoridades seguían retirando vehículos que quedaron reducidos a estructuras metálicas retorcidas y ahumadas. Mientras, se reportaban nuevos incendios.

En el camino que lleva a la localidad de Tapalpa, donde el capo fue localizado por militares, se mantienen los bloqueos de hombres armados del cartel.

Matías Mora, un taxista de 64 años de Guadalajara, narra que el domingo, cerca de su casa, «quemaron la farmacia» e incendiaron taxis.

Dice que teme ser víctima de criminales en las calles, pero por necesidad este lunes salió a trabajar.

«Nos hizo falta comida», se lamenta el conductor. «Vi que está bien lleno el supermercado y pues vine a trabajar».

El gobierno estatal anunció que los eventos masivos quedaron suspendidos hasta nuevo aviso y por la tarde valoraba si se reanudarían las clases el martes.

En el resto del país los bloqueos cesaron el lunes, en su mayoría. El vecino estado Michoacán todavía registraba obstrucciones en algunos puntos, especialmente en Aguililla, el remoto pueblo natal de Nemesio Oseguera.

