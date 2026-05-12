Japón busca blindar su sistema financiero en colaboración con EE. UU. y acceder a Mythos
Tokio, 12 may (EFE).- Japón afirmó este martes que esta semana se reunirá un grupo de trabajo público-privado para blindar su sistema financiero ante ciberataques, al tiempo que busca conseguir acceso al modelo de inteligencia artificial (IA) Mythos entre la inquietud por la potencial amenaza de estas herramientas.
«Debemos coordinarnos firmemente con Occidente para evitar que estos recursos sean utilizados como arma», señaló la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, en una rueda de prensa posterior a su encuentro en Tokio con su homólogo estadounidense, Scott Bessent, en Tokio.
El organismo contará con participación de representantes públicos y profesionales bancarios y tecnológicos para enfrentar los ciberataques contra el sector financiero, y celebrará su primera reunión el 14.
Takayama destacó que Washington ha logrado «cierto grado de entendimiento» con desarrolladores de IA avanzada como Anthropic, desarrollador de Claude Mythos, o como OpenAI. «Estamos orientándonos a que nos lo compartan y actuemos conjuntamente», dijo la ministra de Finanzas nipona.
Fuentes gubernamentales citadas por la agencia de noticias local Kyodo señalaron que Tokio está negociando con Anthropic cómo obtener acceso a su modelo más avanzado de IA, entre la preocupación mundial sobre un modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo demasiado arriesgado.
El objetivo de la cooperación entre Washington y Tokio, según Takayama, es «alcanzar un entendimiento común sobre las amenazas» y estudiar medidas de defensa ante modelos capaces de detectar y explotar fallos de software.
«Una vez que este tipo de tecnologías o sistemas se hacen realidad, China suele ponerse al día en cuestión de seis meses o un año», explicó la ministra nipona, quien pidió una «colaboración estrecha» entre las diversas potencias para aprovechar esta ventaja. EFE
