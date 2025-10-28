Japón dedicará recursos militares a combatir el incremento de los ataques de osos

2 minutos

Tokio, 28 oct (EFE).- Japón dedicará recursos militares a combatir los cada vez más frecuentes ataques mortales de osos a humanos, dijo este martes en una rueda de prensa el nuevo ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi.

El responsable de Defensa nipón dijo que esta misma tarde enviará una delegación de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (Ejército) a la prefectura de Akita, en el norte del país, para coordinarse con las autoridades municipales y ver de qué manera pueden ayudar.

Koizumi aclaró que la Ley que regula las Fuerzas de Autodefensa no permite que los soldados lleven a cabo ejecuciones de osos, por lo que el Gobierno necesita «considerar qué tipo de sistema y de respuesta» es apropiada para la situación.

Este martes, el gobernador de la prefectura de Akita, Kenta Suzuki, acudió al ministerio de Defensa japonés en Tokio para solicitar la ayuda del Ejército en las labores de captura de osos, después de que el país haya registrado al menos diez ataques mortales desde comienzos de abril, la mayor cifra registrada.

«Hemos pedido apoyo sobre todo para la captura y la exterminación, por ejemplo poniendo trampas», dijo Suzuki, que aseguró haber recibido una respuesta positiva de Koizumi.

El pasado viernes, un hombre de 38 años murió tras sufrir el ataque de un oso en una aldea de Akita, la región más castigada por este tipo de incidentes, que se han vuelto más frecuentes a medida que la gente abandona las zonas rurales, que quedan despobladas.

La muerte elevó a diez el número de personas fallecidas en ataques de osos en lo que va del año fiscal japonés, que comienza en abril, un máximo desde que hay registros, y al menos 78 personas han resultado heridas, según recoge la cadena pública NHK.

En septiembre, Japón revisó la ley sobre protección y gestión de la vida silvestre para autorizar el disparo preventivo en zonas urbanas, y así agilizar la respuesta de las autoridades ante la amenaza de los osos.

Hasta entonces, la caza de animales estaba prohibida en principio en espacios públicos y solo la Policía estaba autorizada para permitirla en caso de peligro inminente. EFE

