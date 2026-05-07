Japón dispara misiles durante simulacros e irrita a China

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Japón disparó misiles tierra-barco y hundió un viejo buque de guerra en aguas entre Filipinas y Taiwán, como parte de unos ejercicios militares con la presencia de fuerzas estadounidenses, lo que provocó el enojo de China.

El disparo el miércoles de dos misiles Type-88 fue parte de los ejercicios en Filipinas con tropas de Estados Unidos, Australia, Filipinas y Japón, así como contingentes de Francia, Nueva Zelanda y Canadá.

Los ministros de Defensa de Japón y Filipinas observaron el lanzamiento en la provincia filipina de Ilocos Norte, a unos 400 kilómetros de Taiwán, indicó un periodista de AFP en el sitio.

Los dos proyectiles alcanzaron su objetivo, un viejo navío filipino situado en el mar de China Meridional, el cual fue hundido.

China criticó duramente el disparo y lo calificó como «otro ejemplo del impulso de las fuerzas derechistas japonesas por una acelerada remilitarización de Japón».

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha acelerado el giro de su país hacia una política defensiva más fuerte y alejada de la postura pacifista adoptada tras la Segunda Guerra Mundial.

Los ejercicios militares en la región han involucrado a 17.000 efectivos militares a lo largo de 19 días y concluirán el viernes.

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