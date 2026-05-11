Japón dona 6,5 millones de dólares para instalar paneles solares en 10 hospitales de Cuba

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La Habana, 11 may (EFE).– El Gobierno de Japón ha donado 6,5 millones de dólares (5,5 millones de euros) para instalar paneles solares en diez hospitales de Cuba, que atraviesa una grave crisis energética.

La embajada de Japón en Cuba y la oficina en la isla del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron este lunes el memorándum para poner en marcha el ‘Proyecto para mejorar los equipos de energía renovable en hospitales en Cuba’.

“Nuestra prioridad más importante con este proyecto es atender las necesidades básicas y llevar energía a las áreas clave de los centros de salud para garantizar la atención médica ininterrumpida y de calidad”, dijo en conferencia de prensa el embajador japonés en Cuba, Nakamura Kazuhito.

El donativo nipón, que será canalizado a través del PNUD, se destinará a cuatro centros hospitalarios de la capital cubana y otros seis en provincias. El proyecto debe beneficiar a unos 2,6 millones de pacientes y más de 27.000 trabajadores de la salud.

Las acciones enmarcadas en esta iniciativa, que se prevé implementar en un período de dos años, incluyen la instalación de equipos de generación solar, sus baterías de almacenamiento y los acondicionadores de potencia.

Crisis energética y salud

La isla se enfrenta a una profunda crisis energética desde 2024 y el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. en enero ha agravado la situación, paralizando casi totalmente la economía y afectando sectores claves de la sociedad, especialmente la salud.

Como consecuencia, las autoridades cubanas refieren que más de 96.000 cubanos permanecen en una lista de espera quirúrgica, de ellos más de 11.000 son niños. A esta situación se suma la escasez de medicamentos e insumos médicos.

El viceministro de salud pública de Cuba, Julio Guerra, presente en el acto de la firma del memorándum, agradeció el proyecto y dijo que es uno de los “más grandes y ambiciosos que se llevará a cabo» en cuanto a «sostenibilidad y potencia de energía”.

Con estos sistemas, puntualizó Guerra a EFE, “vamos a poder energizar quirófanos, salas de urgencias médicas, de terapia intensivas, dando prioridad primero a las áreas más necesitadas y críticas de los hospitales”.

A su vez, el representante residente del PNUD en Cuba, Fernando Hiraldo, calificó de “muy generosa” la ayuda del Gobierno de Japón a la isla y resaltó que esta es la primera vez que esa oficina en la isla trabaja en conjunto con el Gobierno nipón, aunque se están estudiando ya nuevos proyectos.

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) donó a Cuba en 2024 unos 20 millones de dólares para parques fotovoltaicos. También entregó purificadores de agua, mantas, tiendas de campaña, colchonetas y otros bienes insumos para los damnificados del huracán Melissa que azotó Cuba en noviembre de 2025.

En este sentido, el embajador japonés en Cuba, aseguró a EFE que su Gobierno continuará con la ayuda al pueblo cubano «para que pueda sobrevivir esta situación difícil que atraviesa». EFE

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