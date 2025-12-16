Japón planea cortar subsidios a megaproyectos solares nuevos por su impacto medioambiental

3 minutos

Tokio, 16 dic (EFE).- El Gobierno japonés se plantea terminar con los subsidios para nuevas megaplantas solares, dijo este martes el ministro de Economía, Comercio e Industria, Ryosei Akazawa, en medio de la preocupación por su impacto medioambiental, un giro drástico en la estrategia energética del país, que tendrá que revisarla para alcanzar sus objetivos climáticos.

«El Gobierno va a considerar la eliminación del apoyo financiado a través del ‘recargo por energías renovables’ añadido a las facturas de electricidad», dijo Akazawa durante una rueda de prensa al ser preguntado al respecto tras unas filtraciones a la prensa.

El Ejecutivo «adoptará una postura firme respecto a la megageneración de energía solar inapropiada», añadió el ministro, en declaraciones recogidas por la cadena pública NHK.

El plan de las autoridades japonesas sería retirar estos subsidios a partir de abril de 2027, de acuerdo a medios locales, aunque aún no hay confirmación oficial al respecto.

El último plan energético de Japón contempla elevar la partida de la energía solar en su matriz energética del 9,8 % actual a entre el 23 % y el 29 % para 2040.

El archipiélago japonés viene impulsando las energías renovables, entre ellas la solar, desde 2012, un año después del accidente nuclear de la central de Fukushima, que paralizó la generación eléctrica a través de energía atómica, mediante este sistema de tarifas, que fija el precio de la electricidad generada a partir de fuentes renovables a un precio superior al del mercado.

Dado que los subsidios redujeron los costes de desarrollo, este cambio podría desincentivar nuevas inversiones y reducir la cantidad de proyectos, en los que países como España tienen un gran interés.

El ministro Akazawa señaló que, si bien la política del Gobierno de promover la expansión de las solares no ha cambiado, adoptarán «una postura estricta» hacia las instalaciones que no logren una «simbiosis» con las comunidades locales, tras quejas en este sentido, y apuntó a finales de año para finalizar estas políticas.

La mayoría de los operadores solares han recibido apoyo del Ejecutivo nipón, que presupuestó tarifas de alimentación por valor de 4,9 billones de yenes (26.900 millones de euros) para el año fiscal de 2025, de los que más del 60 % se destinaron a la energía solar para empresas, una parte de la cual se trasladó al consumidor, de acuerdo a cifras publicadas por la agencia de noticias Kyodo.

Esta revisión energética, que parte de una iniciativa de los legisladores del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), llega además en un momento marcado por las tensiones bilaterales con China, que acapara en torno al 80 % de la producción mundial de paneles solares, lo que habría llevado a algunos de los miembros de la formación a pedir una revisión por motivos de seguridad. EFE

