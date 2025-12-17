Japón registró un superávit comercial de 1.770 millones de euros en noviembre

Tokio, 17 dic (EFE).- Japón registró en noviembre un superávit comercial de 322.226 millones de yenes (unos 1.770 millones de euros/2.100 millones de dólares), informó este miércoles el Gobierno.

El saldo positivo contrasta con el déficit de 226.071 millones de yenes (1.240 millones de euros/1.460 millones de dólares) de octubre y con el saldo negativo de 120.809 millones de yenes (660 millones de euros/780 millones de dólares) registrado un año antes, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas.

Las exportaciones japonesas aumentaron un 6,1 % interanual en el penúltimo mes de 2025, hasta 9,71 billones de yenes (53.410 millones de euros/62.740 millones de dólares); mientras que las importaciones se incrementaron un 1,3 %, hasta 9,39 billones de yenes (51.635 millones de euros/60.650 millones de dólares).

Por países, Japón registró con China, su mayor socio comercial, un déficit de 777.894 millones de yenes (4.300 millones de euros/5.000 millones de dólares), lo que supone un 13,8 % más con respecto al año previo, en un mes marcado por la crisis diplomática entre los dos países y las represalias con impacto económico emprendidas por Pekín por su descontento con unas comentarios de la primera ministra japonesa sobre Taiwán.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 739.772 millones de yenes (4.100 millones de euros/4.800 millones de dólares), lo que constituye un 11,3 % interanual más, debido al impacto moderado de la política arancelaria estadounidense a raíz del pacto comercial bilateral y, sobre todo, una reducción de los gravámenes a los productos del motor nipones.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 130.495 millones de yenes (720 millones de euros/840 millones de dólares), un 38,5 % menos que en noviembre de 2024.

Con Brasil, el país asiático redujo su déficit comercial un 52,1 %, hasta 38.860 millones de yenes (215 millones de euros/250 millones de dólares); mientras que en el caso del saldo negativo con Chile disminuyó un 25,1 %, hasta 66.276 millones de yenes (365 millones de euros/430 millones de dólares).

Japón logró, en cambio, un superávit con México por valor de 57.807 millones de yenes (320 millones de euros/370 millones de dólares), un 18,4 % menos con respecto al año pasado. EFE

