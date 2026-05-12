Japón y Estados Unidos reafirman su «estrecha colaboración» en materia de divisas

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Tokio, 12 may (EFE).- La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, subrayó la «estrecha colaboración» entre Tokio y Washington en materia de divisas tras reunirse con su homólogo estadounidense, Scott Bessent, ante las recientes caídas del yen y los reportes de intervenciones cambiarias.

«La coordinación entre ambos países está siendo muy buena», señaló la ministra japonesa en una rueda de prensa posterior a su encuentro con Bessent en Tokio, en el que acordaron seguir colaborando «estrechamente» bajo el marco de una declaración conjunta emitida el pasado septiembre.

Dicho documento, recordó Katayama, menciona la posibilidad de realizar intervenciones en el mercado, una postura que cuenta con el «pleno entendimiento» de la administración estadounidense.

La reunión sucede después de que, según informes en medios locales como Nikkei, las autoridades niponas intervinieran en el mercado de divisas a finales de abril y principios de mayo para frenar la caída del yen, que se encontraba en su nivel más bajo frente al dólar desde julio de 2024.

El encuentro también sirvió para analizar el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre los mercados financieros, donde ambas potencias reafirmaron la necesidad de seguir colaborando «dada la situación actual».

Bessent, quien se encuentra de visita en Tokio, también mantendrá una reunión esta tarde con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, antes de partir a China, donde tiene previsto asistir a la cumbre entre el mandatario estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. EFE

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