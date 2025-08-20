Jefe del Comando Sur de EE.UU. alerta en Argentina sobre influencia de China en la región

Buenos Aires, 20 ago (EFE) – El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, alertó este miércoles en Buenos Aires sobre el rol de China en la América Latina, y alertó de que está incluso en juego «la neutralidad de la Antártida».

“El Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio», dijo Holsey en una rueda de prensa durante la Conferencia Sudamericana de Defensa ‘SOUTHDEC 2025’ en Buenos Aires.

Además, agregó: «Esto puede permitirle proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones, e incluso la neutralidad de la Antártida».

Además del jefe del Comando Sur, también asistió al evento el subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Roosevelt Ditlevson, que también hizo especial hincapié en la amenaza china.

«Las empresas chinas capturan tierra, capturan infraestructura crítica y sectores estratégicos como la energía y las comunicaciones. China controla la inteligencia militar y las instalaciones espaciales en todo este hemisferio y amenaza puntos de acceso marítimo crítico como el Canal de Panamá, que es vital para la economía de cada nación», señaló.

En la apertura del foro, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, reafirmó el alineamiento de su país con Estados Unidos y defendió una política de Defensa basada en tres pilares: visión estratégica, modernización militar y cooperación con aliados.

Petri subrayó la importancia del Atlántico Sur al señalar que “el mar es la arteria sobre la cual circula la economía global”, y enfatizó que la libertad de navegación y la conciencia del dominio marítimo son intereses compartidos.

Además, advirtió que la pesca ilegal no declarada ni reglamentada “erosiona ecosistemas, ingresos y soberanías” y remarcó la necesidad de trabajar en la seguridad del Atlántico Sur, donde —recordó— Argentina reclama de manera indeclinable sus derechos sobre las islas Malvinas.

La visita de Holsey al país sudamericano sigue a una serie de viajes oficiales recientes por parte de altos cargos del Gobierno de Donald Trump, aprovechando la sintonía con su homólogo Javier Milei; incluidos los secretarios del Tesoro, Scott Bessent; Seguridad Nacional, Kristi Noem; y Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. EFE

