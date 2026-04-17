Jefe militar belga urge a Europa a prepararse para disuadir a Rusia en 2030 sin EE.UU.

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Bruselas, 17 abr (EFE).- El jefe de la Defensa de Bélgica, el general aviador Frederik Vansina, afirmó este viernes que Europa debe dotarse de capacidades militares suficientes para disuadir a Rusia y dejar claro a partir de 2030 que Moscú no podría ganar una guerra contra el continente ni siquiera sin la ayuda de Estados Unidos.

«En 2030, hay que poder decirle a Vladímir Putin que, incluso sin los estadounidenses, no ganará la guerra contra Europa», declaró en una entrevista en el diario Le Soir el jefe de la jerarquía militar belga.

Vansina dijo no querer «asustar a la población» y alejó la posibilidad de un ataque militar ruso «inminente» contra Europa, pero llamó a prepararse para el futuro.

Llamó también a evitar que la guerra en Oriente Medio pueda «eclipsar» al conflicto en Ucrania, que sigue siendo el «principal foco» porque «está a dos horas y media de vuelo» de la capital comunitaria.

«No hay que engañarse: atravesamos el periodo más inestable desde el final de la Guerra Fría. Es mucho más imprevisible, peligroso, con todo el mundo armándose hasta los dientes», advirtió el expiloto de caza ascendido a jefe de la Defensa en el verano de 2024.

El general insistió en que no concibe un ataque «en toda regla» de Moscú contra Bélgica «esta noche, mañana, pasado mañana, dentro de un mes, ni siquiera dentro de un año».

«Pero no hay que engañarse. Una vez que este conflicto en Ucrania haya terminado, Europa tendrá que ser lo bastante fuerte para disuadir a los rusos. Y todo ello con unas relaciones con Estados Unidos que son las que son como telón de fondo. Así que cada vez recaen más responsabilidades sobre nuestros hombros», resumió.

En ese sentido, Vansina reclamó a Estados Unidos un calendario de retirada de ciertas capacidades militares, si es que finalmente se produce. Y recordó que el Congreso estadounidense aprobó una legislación que prevé que no se pueda bajar de 70.000 uniformados en Europa, por lo que cree que aún hay mucho apoyo a la OTAN en Washington.

Indicó que eso es necesario porque la Alianza es el «pegamento» que permite la coordinación de los medios terrestres, navales, aéreos, cibernéticos y espaciales europeos, mientras que la Unión Europea sólo tiene capacidad operativa para misiones pequeñas, como Aspides en el mar Rojo, más allá de la dificultad de «hablar con una sola voz en geopolítica».

«No es una crítica a Europa, al contrario, estoy totalmente a favor, pero es una realidad. Un ejército europeo no es para mañana», añadió el general, aunque destacó como elemento positivo que se hayan constituido ya «varios núcleos de cooperación reforzada, por ejemplo entre países del Benelux». EFE

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