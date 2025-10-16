Johnson & Johnson afronta una demanda en el Reino Unido por talco contaminado con asbesto

Londres, 16 oct (EFE).- Más de 3.000 personas presentaron este jueves ante el Tribunal Superior británico una demanda colectiva contra Johnson & Johnson (J&J) y su antigua filial Kenvue UK, acusando a la farmacéutica estadounidense de vender intencionadamente talco para bebé contaminado con asbesto en el Reino Unido.

Los demandantes reclaman daños y perjuicios, con el argumento de que el uso de estos productos de forma continuada entre 1965 y 2023, cuando dejaron de venderse en territorio británico, causó cáncer de ovario, mesotelioma y otras enfermedades, según informan medios británicos.

La demanda sostiene que J&J y sus filiales conocían desde la década de 1960 la presencia de fibras carcinógenas, como la tremolita y la actinolita, en su talco, un mineral natural extraído de la tierra.

A pesar de ello, la empresa habría ocultado esta información y continuado comercializando el producto sin advertencias al público.

En los documentos presentados ante la corte, recogidos por medios como la BBC, Michael Rawlinson, abogado de los demandantes, afirma que «existen muy pocos, si es que hay alguno, depósitos de talco explotados comercialmente en el mundo que no contengan asbesto», y que todos los yacimientos que suministraban a los demandados lo contenían.

Además, señala que la empresa «suprimió información que podría indicar que el talco para bebé estaba contaminado con asbesto» e «hizo presión ante los reguladores» para permitir la venta continua del producto.

Por su parte, un portavoz de Kenvue, que anteriormente formaba parte de J&J, afirmó que «el talco utilizado en el talco para bebé de Johnson cumplía con las normativas requeridas, no contenía asbesto y no causa cáncer».

Se trata de la tercera demanda colectiva conocida en el Reino Unido en las últimas semanas, tras la presentada por más de 1,6 millones de conductores británicos contra catorce fabricantes de coches por presunto fraude en emisiones diésel y la de unos 4.000 residentes y empresarios contra productoras avícolas y la compañía de aguas Welsh Water por contaminación fluvial en la frontera entre Inglaterra y Gales. EFE

