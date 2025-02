Jorge Martín será baja también en Argentina y quizás en Austin

Madrid, 27 feb (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), campeón del mundo de MotoGP 2024, será baja en los grandes premios de Tailandia y de Argentina, y quizás en el tercero de la temporada, en Austin (Estados Unidos), según ha comentado el director médico del campeonato del mundo, el español Ángel Charte.

«Lo que más puede preocupar es que consolide el escafoides. En principio hablamos con él, tanto el doctor Mir como yo y decidimos que Tailandia no era posible y Argentina tampoco, y veremos qué es lo que pasa en Austin», ha explicado Charte en la plataforma digital de DAZN.

«Es un asunto que hay que ver poco a poco, la recuperación no es rápida, es una recuperación lenta, porque si no cicatriza bien y no hace buen callo la fractura puede conllevar efectos colaterales a medio y largo plazo. Haremos una prueba, seguramente, antes de ir a Texas, y veremos lo que hay», recalcó Ángel Charte.

Martín, que se estrena esta temporada a los mandos de una Aprilia RS-GP 2025, fue intervenido en la mano izquierda el martes en Barcelona de «una fractura compleja del radio», además de fracturas en el escafoides carpiano, el hueso piramidal izquierdo y de una fractura calcánea ipsilateral, producidas durante una sesión de entrenamiento.

Al madrileño se le implantaron dos tornillos en el radio y uno en el escafoides para su estabilización y facilitar el proceso de recuperación. EFE

