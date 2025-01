Jorge Quiroga denuncia que el Gobierno de Bolivia «desempolvó» un caso para inhabilitarlo

La Paz, 31 ene (EFE).- El expresidente boliviano Jorge ‘Tuto’ Quiroga (2001-2002) denunció este viernes que el Gobierno «desempolvó» un proceso judicial por un caso de hace 15 años con la intención de inhabilitar su candidatura presidencial para las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto.

«Esta es la tramoya: buscar desempolvar un caso de hace más de 15 años e inhabilitar a la voz opositora, al liderazgo alternativo que ofrece y garantiza un cambio total para salvar a Bolivia», enfatizó.

Quiroga mencionó que en la víspera, mientras estaba fuera del país, le notificaron para presentarse esta jornada a una audiencia de inicio de juicio oral, en La Paz, en el que se le acusa por calumnias e injurias por dar opiniones contra el banco estatal Unión.

El exmandatario publicó varios mensajes en sus redes sociales reportando su ubicación y los puentes aéreos que tomó para intentar llegar a la hora indicada desde Estados Unidos, algo que no sucedió, por lo que la audiencia se postergó para el próximo 13 de febrero.

«Si a mí me dicen que tengo que estar (ante un tribunal), nunca me he corrido, nunca he mostrado excusa (…) ¡Aquí estoy!», dijo en una rueda de prensa mientras enseñaba sus boletos de avión.

El proceso contra Quiroga está relacionado a unas declaraciones suyas relacionadas a un caso de corrupción que se conoció en enero de 2009, a raíz del asesinato de Jorge O´Connor D’Arlach, quien era representante de una empresa contratada por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de una planta de gas natural.

El empresario petrolero boliviano fue asaltado y asesinado cuando se disponía a ingresar con 450.000 dólares en efectivo a la casa de unos familiares del entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, quien luego fue encarcelado y sentenciado por ese caso.

El expresidente reiteró que aquella vez denunció que «en 5 minutos 53 segundos, retiraron (del Banco Unión) 450.000 dólares» y que ese dinero formaba parte de un fondo en el que, según precisó, la entidad financiera entregaba mediante cartas de crédito a empresas «fantasma».

«Ahí me abren un juicio, para intentar taparme la boca», recalcó.

Asimismo, indicó que por ese caso ya se dictó una sentencia en 2012 en la que se estableció «19 sindicaciones de operaciones sospechosas en el Banco Unión», lo cual, consideró, fue algo que le dio la razón.

Al respecto, el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, dijo que este caso «no tiene pies ni cabeza» y que en el caso de llegar a una sentencia, esta concluiría que Quiroga debe «pedir perdón al banco».

El ministro también señaló que «no es un caso de relevancia ni un caso en el que esté involucrado el gobierno nacional» y que nadie pide «inhabilitarlo» o «perseguirlo».

Quiroga es una de las principales alternativas de la oposición para las próximas elecciones, que busca conformar un bloque único para hacer frente al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que está dividido entre los que respaldan al Gobierno de Arce y los sectores leales a Evo Morales. EFE

