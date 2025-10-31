Jueces de EEUU ordenan usar fondos de contingencia para mantener el programa de alimentos

Nueva York, 31 oct (EFE).- El Gobierno de Donald Trump enfrentó este viernes un doble revés cuando dos jueces federales le ordenaron asignar fondos para cubrir parcialmente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen 42 millones de personas en EE.UU.

Las órdenes llegan desde cortes en Massachusetts y Rhode Island, que rechazaron el argumento del Departamento de Agricultura (USDA en inglés), de donde salen los fondos para el SNAP, de que no recurrirá a fondos de emergencia para mantener activo el programa tras el cierre parcial del Gobierno.

El no poder contar con los beneficios del SNAP ha causado temor entre los beneficiarios, que incluyen a 10 millones de latinos y de comerciantes establecidos en comunidades de minorías étnicas.

La primera decisión llegó de la jueza federal Indira Talwani, señalando que el Departamento de Agricultura está autorizado a recurrir a otra partida de fondos para pagar la totalidad de las prestaciones para el SNAP correspondientes a noviembre.

«Los demandantes han demostrado una alta probabilidad de éxito en cuanto al fondo de su reclamación conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, de que la suspensión por parte de los demandados de los beneficios del SNAP es contraria a la ley», indica en parte la decisión de la jueza.

La magistrada agrega además que «es errónea» la conclusión de los demandados de que el USDA tiene prohibido por ley financiar el SNAP porque el Congreso no ha aprobado nuevas asignaciones para el año fiscal actual.

«Esta corte ha aclarado que los demandados están obligados a utilizar esos fondos de contingencia según sea necesario para el programa SNAP. Y si bien estos fondos de contingencia, según se informa, son insuficientes para cubrir el costo total del SNAP para noviembre, los demandados también podrán complementar los Fondos de Contingencia autorizando una transferencia de fondos adicionales para evitar cualquier reducción», ordenó.

El pasado martes, un grupo de 25 estados presentó una demanda en el tribunal federal de Massachusetts contra la Administración Trump, en un intento por evitar la suspensión de los beneficios del Programa de Alimentos.

Argumentaron que los 42 millones de estadounidenses corren el riesgo de perder sus ayudas alimentarias a partir del 1 de noviembre, cuando se agoten los fondos federales.

Poco después de la decisión de Talwani, el juez federal John McConnell coincidió en Rhode Island: «No cabe duda de que los fondos de contingencia son fondos asignados que son necesarios para llevar a cabo el funcionamiento del programa».

El SNAP está subvencionado por unos 8 mil millones de dólares al mes en el país. Es uno de los principales programas de asistencia social de Estados Unidos y proporciona subsidios mensuales para la compra de alimentos a familias de bajos ingresos. EFE

rh/asg/lar