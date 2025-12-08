Jueces surcoreanos alertan sobre riesgos de crear un tribunal especial tras la ley marcial

Seúl, 8 dic (EFE).- Jueces surcoreanos advirtieron este lunes que la iniciativa del gobernante Partido Democrático (PD) para crear un tribunal especial encargado de casos de insurrección, al hilo del juicio al expresidente Yoon Suk-yeol por su fallida imposición de la ley marcial, podría vulnerar la Constitución y restar independencia al Poder Judicial.

Casi ochenta magistrados de todo el país adoptaron un comunicado en el que expresaron «profunda preocupación» por un proyecto de ley del PD que busca establecer un tribunal especial para este tipo de casos, y que facultaría al Ministerio de Justicia a recomendar jueces, según detalles recogidos por el diario The Korea Herald.

Los jueces alertaron de que la iniciativa podría contener «elementos inconstitucionales» y socavar la separación de poderes, y consideran que no debe aprobarse sin consultas amplias con la judicatura y la ciudadanía.

El PD defiende que la reforma es necesaria para garantizar sanciones severas a Yoon por su intento fallido de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, pero enfrenta críticas de la oposición, que boicoteó los debates correspondientes, y otros partidos minoritarios, por sus implicaciones para la independencia judicial.

Establecer órganos judiciales ‘ad hoc’ para un caso concreto, como la insurrección del 3 de diciembre, viola el derecho constitucional a un juicio justo, dijo un experto en leyes constitucionales al diario local The Chosun Daily.

Ante las críticas, el PD decidió este lunes desacelerar el trámite legislativo y revisar posibles ajustes tras admitir objeciones dentro de sus propias filas, según declaró a la prensa uno de sus legisladores tras una reunión a puerta cerrada entre sus homólogos, señalando que la formación escuchará opiniones externas antes de impulsar su aprobación definitiva.

El paquete legislativo ya fue aprobado la semana pasada en el Comité de Legislación y Justicia de la Asamblea Nacional, sin embargo, aún debe ser sometido a debate y votación en el Parlamento, donde el PD mantiene la mayoría suficiente para sacarlo adelante.

En septiembre, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, afirmó que no consideraba inconstitucional la creación de un tribunal especial para abordar los delitos de insurrección.

De ser hallado culpable de insurrección, el expresidente Yoon, cuyo caso detonó el planteamiento de este proyecto, podría enfrentar una pena de cadena perpetua o incluso pena de muerte, para la que existe una moratoria en el país desde 1997. EFE

