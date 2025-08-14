Jueves, 14 de agosto de 2025 (07.30 GMT)

7 minutos

Bangkok, 14 ago (EFE).-

Anchorage (EE.UU.).- La cumbre del viernes entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, el primer cara a cara desde la invasión rusa de Ucrania, llega precedida de un mar de incertidumbres ante la falta de concreción sobre cómo abordar una salida del conflicto ucraniano y la inclinación del estadounidense a tomar la palabra del ruso como buena.

(foto)(vídeo)

Leópolis (Ucrania).- El aparente éxito en acordar un enfoque común para tratar con Rusia logrado en una serie de conversaciones entre Ucrania y sus socios extranjeros en Berlín el miércoles, disipa algunos temores sobre la próxima reunión en Alaska, aunque persisten las preocupaciones en la nación invadida por el supuesto deseo de Vladimir Putin de continuar la invasión y la imprevisibilidad de Donald Trump.

(foto)(vídeo)

.- Washington.- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el ministro de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, firman en Washington un memorando de cooperación.

(foto)(vídeo)

Madrid/Viena.- El calor extremo sigue instalado en buena parte de Europa, con temperaturas sofocantes y noches tropicales que han obligado a varias autoridades nacionales a activar sus alertas, y también se sigue luchando sin pausa contra la ola de incendios forestales que, agravada por la sequía y las condiciones meteorológicas, asola países como España y Grecia.

(foto)(vídeo)

Islamabad.- Pakistán celebra el 78º aniversario de su independencia en un contexto de redefinición de su papel en el tablero internacional, marcado por su alineamiento estratégico con China, su creciente participación en organismos del Sur Global, una prolongada crisis económica bajo supervisión del FMI y las tensiones persistentes con la India.

(foto)(vídeo)(audio)

Londres.- La Oficina Nacional de Estadísticas difunde la evolución del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre del año.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- La organización humanitaria Cristosal presenta un informe sobre el estado de excepción en Honduras, una medida implementada desde diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia.

(foto)(vídeo)

Montreal.- Air Canada, la principal aerolínea de Canadá, empezará a suspender gradualmente centenares de vuelos diarios a partir de este jueves en preparación de que sus auxiliares de cabina se declaren en huelga durante el fin de semana.

(foto)(vídeo)

Pekín.- Pekín acoge este jueves la ceremonia de inauguración de la primera edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, en los que participarán 280 equipos de hasta 16 países en 21 disciplinas que abarcan desde pruebas atléticas, gimnasia o fútbol y con las que China pretende mostrar sus avances en tecnología robótica.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, habla en entrevista con EFE sobre la urgencia de avanzar hacia la igualdad de género en la región y el sistema de cuidados como un pendiente para las mujeres latinoamericanas.

(foto)(vídeo)

Caracas.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL) convocan a una manifestación en Caracas para protestar en contra de la «represión» en el país.

(foto)(vídeo)

Asunción.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, exhibe la estabilidad de indicadores clave y el crecimiento económico como logros de su segundo año de gestión, pero sigue arrastrando con la histórica deuda social del país, mientras economistas y opositores advierten una alta inflación en alimentos como la carne y una «desconexión» con la realidad de la gente.

(foto)(vídeo)

Fujian (China).- El tifón Podul tocó tierra este jueves en la provincia suroriental china de Fujian, horas después de atravesar la isla de Taiwán, donde dejó un desaparecido, 100 heridos y 8.000 evacuados.

(vídeo)

San Salvador.- La actividad pesquera y el turismo se ven afectados por la proliferación de la planta acuática ninfa en el Lago de Suchitlán en El Salvador, que ha cubierto casi todo el espejo de agua, representando también pérdidas económicas para comerciantes de la zona.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Panamá.- Una residencia literaria en Galicia (noroeste de España) permitirá a la poeta panameña Alessandra Monterrey culminar su proyecto de un libro de poesía que busque una conexión lírica con «especies náufragas» o barcos que van a parar al fondo del mar.

(foto)(vídeo)

San José.- Los creyentes católicos del noroeste de Nicaragua celebran la tradicional ‘Gritería Chiquita’, una fiesta religiosa popular con la que se conmemora una romería organizada en 1947 por el entonces obispo Isidro Oviedo y Reyes para rogar a la Asunción de María que detuviera una violenta erupción del volcán Cerro Negro.

(foto)(vídeo)

.- Miami (EE.UU.).- Entrevista con el arquitecto y catedrático cubano Julio César Pérez Hernández con motivo de la presentación de su libro ‘Courtyards of Cuba’, que aborda la historia e influencias de los patios de la isla y la importancia de preservar su patrimonio arquitectónico.

(foto)(vídeo)

Miami (EE.UU.).- Entrevista con el cantante y compositor peruano Gian Marco, quien iniciará una gira por Estados Unidos en septiembre próximo tras varios años sin actuar en el país norteamericano.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El director de cine colombiano Iván David Gaona habla con EFE tras estrenar en su país la película ‘Adiós al Amigo’, el primer ‘western’ colombiano, basado en la Guerra de los Mil Días.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.).- «A caballo y con música», el cantante mexicano Pepe Aguilar resiste las políticas de deportación e intolerancia en EE.UU.: «No estoy de acuerdo con ningún tipo de autoritarismo. Mi trabajo es cantar y recordarle a la gente de lo que tiene que estar orgulloso», dice en entrevista con EFE.

(foto)(vídeo)

París.- El trofeo de la Liga de Campeones que ganó el París Saint-Germain la pasada temporada ha hecho incrementar el número de aficionados que visitan el Parque de los Príncipes, el estadio en el que juega el club francés y en el que se encuentra el galardón.

(foto)(vídeo)

Quito.- El seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, comparece en rueda de prensa con miras a las jornadas finales de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, donde la Tri jugará ante Paraguay y Argentina.

(foto)(vídeo)

Teherán.- Comienza hoy la festividad musulmana chií de Al Arbain (cuarenta) en la que millones de musulmanes se dirigen hacia la ciudad iraquí de Kerbala, para conmemorar el martirio de la figura sagrada ِdel Imán Al Husein, nieto del profeta Mahoma.

(foto)(vídeo)

cdp/EFE

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.