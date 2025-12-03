Jueves 4 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

6 minutos

Madrid, 3 dic (EFE).-

Nueva Delhi – El presidente ruso, Vladímir Putin, comienza este jueves una visita crucial a la India, su principal importador de armamento y de petróleo por vía marítima, una posición amenazada por las sanciones de Estados Unidos contra las dos mayores petroleras rusas: Rosneft y Lukoil.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, para abordar la cooperación económica, las tensiones en Asia-Pacífico y el papel de China en las crisis internacionales.

(foto)(vídeo)

Yakarta/Colombo.- Equipos de rescate continúan la búsqueda de supervivientes en Indonesia y Sri Lanka, donde cerca de 800 personas están reportadas como desaparecidas por las inundaciones, que también afectaron el sur de Tailandia y que han dejado al menos 1.400 muertos en estos países.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Gaza.- El debilitado sistema sanitario gazatí lucha por atender a los pacientes inundan que cada día los pocos centros médicos que todavía quedan en pie en la Franja, una tarea que se ve frustrada especialmente por la falta de medicamentos y equipos sanitarios.

(foto)(vídeo)

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne con los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, con los cuales ha mediado para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto que ambos países mantienen desde 2023.

(foto)(vídeo)

Viena- La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) celebra hoy en Viena su anual reunión ministerial, al que tiene previsto acudir los ministros de Exteriores de los principales países asociados, entre ellos Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Alemania Francia, y Reino Unido.

(foto)(vídeo)

Ottawa.- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, se reúne este jueves en Ottawa con los ministros de Comercio, Maninder Sidhu, Finanzas, François-Philippe Champagne, e Inteligencia Artificial e Innovación, Evan Solomon, para tratar el incremento de las relaciones comerciales y económicas entre los dos países.

(foto)(vídeo)

Nueva York (EEUU).- Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare hace hoy un año, asiste a una nueva audiencia en su caso estatal en Nueva York, en la cual sus abogados buscaron que las anotaciones de su diario y otras pruebas sean desechadas.

(foto)(vídeo)

Madrid.- Entrevista con el ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, en el marco de la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos que se celebra este jueves en Madrid.

(foto)(vídeo)

La Habana.- Conferencia de prensa de los ministerios de Justicia e Interior de Cuba sobre su trabajo de enfrentamiento al narcotráfico internacional. La presentación corre a cargo de Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia. La exposición tiene lugar en un entorno de creciente presión de Estados Unidos contra el narcotráfico en la región caribeña.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires – El presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, acompañado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, inaugura la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación y desde donde se expandió al resto de América.

(foto)(vídeo)(directo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la conferencia de los primeros ministros de los 16 Estados federados de Alemania.

(foto)(vídeo)

Quito.- La nueva directora regional de ONU Mujeres, Bibiana Aido, habla con EFE sobre el impacto de la violencia digital contra niñas y mujeres en América Latina y el Caribe.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El abogado colombiano Abelardo de la Espriella entrega a la Registraduría las firmas de su movimiento político de ultraderecha ‘Firmes por la Patria’ con las que busca participar en la carrera presidencial de 2026.

(foto)(vídeo)

Tapachula (México).- Cientos de migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+ que se encuentran en la frontera sur de México, han comenzado a dedicarse al trabajo sexual, debido a que en esta región no han encontrado opciones de empleo ante la falta de oportunidades que cada vez se reducen más.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Declaraciones del secretario de Estado de Transportes de España, José Antonio Santano, a su llegada a la entrada del Consejo TTE (Transportes), EB Forum.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Declaraciones del presidente de la Región de Murcia, Fernando Lopez Miras, que participa en el grupo de trabajo de Defensa del Comité de las Regiones.

(foto)(vídeo)

Miami (EEUU) – El director de Mercadeo y Ventas de Lamborghini, Federico Foschini, habla durante una entrevista con Efe sobre la apuesta de la firma por la expansión en Latinoamérica y por la electromovilidad pese a los nuevos aranceles y cambios regulatorios en Estados Unidos.

(foto)(vídeo)

Roma.- Llega a Roma procedente de Grecia la antorcha olímpica para los juegos Milano Cortina 2026

Berlín.- Visita al emblemático Museo de Pérgamo de Berlín, que está inmerso en un proceso de reformación y ampliación hasta la primavera de 2027.

(foto)(vídeo)

París.- Chile es el invitado de honor en la edición 2025 del Salon de la Bande Dessinée de París, dedicado al cómic independiente, que comienza el 5 de diciembre.

(foto)

rci/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.